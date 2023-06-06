ZBEÜ Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde 11 bayrakla beşinci sıraya yerleşti

Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında 10 biriminin Eğitimde ve Mekanda Erişilebilir olması dolayısıyla ödül almaya hak kazanan ZBEÜ, engelsiz bayrak alan Türkiye Üniversiteleri arasında 11 bayrakla beşinci sıraya yerleşti.

Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında 10 biriminin Eğitimde ve Mekanda Erişilebilir olması dolayısıyla ödül almaya hak kazanan ZBEÜ, engelsiz bayrak alan Türkiye Üniversiteleri arasında 11 bayrakla beşinci sıraya yerleşti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bugün 'Engelsiz Üniversite Bayrakları ve Program Nişanı Ödül Töreni' düzenlendi. Törende, Devrek MYO, Ereğli Eğitim Fakültesi, Zonguldak MYO 'Eğitimde Erişilebilir (Yeşil Bayrak), Diş Hekimliği Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi, Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi, Tıp Fakültesi 'Mekanda Erişilebilir (Turuncu Bayrak), Fen Fakültesi ise hem mekanda hem de eğitimde erişilebilir olması dolayısıyla ödül almaya hak kazandığı açıklandı. Böylece, ZBEÜ 4 yeşil ve 7 turuncu bayrak sahibi oldu.

11 bayrak ile Türkiye üniversiteleri arasında beşinci sıraya yerleşen ZBEÜ'nün Engelsiz Bayrak Ödülünü ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, YÖK Başkanı Erol Özvar'ın elinden aldı. - ZONGULDAK