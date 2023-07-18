ZBEÜ'de 'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' konferansı düzenlendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Devrek Kampüsü'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde 'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' adlı konferans düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ZBEÜ Devrek Kampüsü bünyesinde faaliyet gösteren Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Devrek Meslek Yüksekokulu ve Devrek Adalet Meslek Yüksekokulunun ortaklaşa gerçekleştirdiği organizasyonda 'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' adlı konferans düzenlendi.

Moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Dr. Tuğba Teke'nin yaptığı konferansa, Devrek Adalet MYO Müdürü Prof. Dr. Özcan Sezer, Devrek MYO Müdürü Doç. Dr. Ersin Kanat, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdür Vekili Dr. Öğretim. Üyesi Bilgehan Kubilay, akademik ve idari personel katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Devrek MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Görevlisi Dr. Emrah Öget, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Program, 15 Temmuz Kahramanları ile ilgili sine-vizyon gösterimi ve idari personel Murat Kavak tarafından Kur'an Tilaveti ve dua okunmasıyla devam etti.

Demokrasi şehitlerinin rahmetle anıldığı etkinlik, 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisinin ziyaret edilmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK