Görme Engelli Öğrenci Belinay, Hafızasına Kazıdığı Eserleri Piyano ile Çalıyor

İZMİR'in Çiğli ilçesindeki Şehit Şenali Ocak Ortaokulu'nun yüzde 5 görme yetisine sahip olan 7'nci sınıf öğrencisi Belinay Şahingöz (12), literatürde sayılı bulunan eserleri yalnızca birkaç defa dinleyerek ve hafızasına kazıyarak piyano ile çalabiliyor. Şahingöz'ün en büyük destekçilerinden biri olan Müzik Öğretmeni Simge Göktaş, "Bir kez çalmanız yeterli. Duyduğunu hafızasına kazıyarak önemli eserleri başarı ile çalabiliyor" dedi.

Şehit Şenali Ocak Ortaokulu'nda 7'nci sınıf öğrencisi olan Belinay Şahingöz, 5 yıl önce diyabet hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybetmeye başladı. Buna rağmen okulunda ve derslerinde mücadelesini bırakmayan Şahingöz, akademik derslerinde başarılı olmaya devam etti. Şu an yüzde 5 görme yetisi olan, 5'inci sınıftan itibaren melodika çalmaya başlayan Şahingöz'ün yeteneği okulda keşfedildi. Şahingöz, Müzik Öğretmeni Simge Göktaş ile Okul Müdürü Fuat Altındağ'ın desteğiyle piyano da çalmaya başladı. Teneffüslerde ve derslerde vakit buldukça okuldaki piyanonun başına geçen Şahingöz, literatürde sayılı bulunan eserleri yalnızca birkaç defa dinleyerek ve hafızasına kazıyarak çalabiliyor. Şahingöz, "Melodika ile başladım, sonra org ve piyano çalmayı öğrendim. İleride iyi bir piyanist olmak isterim. Evde orgum var ama piyanom yok. Kendi piyanom olsa bütün şarkıları daha çabuk öğrenip, çalabilirim" dedi.

'OKULDA EN ÇOK PİYANO ÇALMAYI SEVİYORUM'

Okulunda çok mutlu olduğunu söyleyen Şahingöz, "Okul içinde öğretmenlerim ve arkadaşlarım koridorda, merdivende hep bana yardımcı oluyorlar. O nedenle okulda çok mutluyum, hiç sıkılmıyorum. Okulda arkadaşlarımın yardımı ile derslerime ve sınavlarıma giriyorum. Sınavlarda arkadaşlarım soruları okuyorlar ben de cevaplıyorum. Okulda en çok piyano çalmayı seviyorum" diye konuştu.

'PİYANO İLE MÜZİK HAYATI BAŞKA YOLA EVİRİLDİ'

Müzik Öğretmeni Simge Göktaş ise "Geçen sene okul Müdürümüz Fuat Altındağ, desteği ile gitar aldırıp, okulumuzdaki tüm çocuklarımızın enstrümana dokunmasını istedim. 23 tane gitarımız var ve çocuklarımız çalmaya başladı. Bu yıl da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleri ile bize piyano hediye edildi. Böylelikle çocuklar artık duygularını ifade etmeye başladılar. Müziği bir araç olarak kullanıp, kendilerini ifade ediyorlar. Tüm bu öğrenciler arasından Belinay, başarısıyla sıyrıldı. Belinay, yan okulumuzdaki ilkokuldan gelen öğrencimiz. Şu anda 7'nci sınıfa gidiyor ve yüzde 5 oranında görme yetisine sahip. 5'inci sınıfta melodika çalmaya başladı ve bu yıl piyanonun gelmesi ile müzik hayatı başka yola evrildi" dedi.

'HAFIZASINA KAZIYARAK BAŞARI İLE ÇALABİLİYOR'

Belinay'ın yeteneğini yeni keşfettiğini belirten Göktaş, "Çünkü Belinay, daha anlamlı ve literatürde sayılı olan eserleri çalmaya başladı. Beni de bir öğretmen olarak gururlandırmaya başladı. Belinay, normalde kendini çok rahat ifade eden bir öğrencimiz değil; ancak bunu müzik aracılığıyla başarıyor. Belinay, sadece sağ elini kullanarak ezgilerin sol anahtarı bölümünü çalıyordu. Daha sonra sol elini de kullanarak eşlikçi parça çalmaya başladı. Ancak burada önemli olan şey sadece hafızasında kalan notalar ile çalıyor. Bir kez çalmanız yeterli. Duyduğunu hafızasına kazıyarak önemli eserleri başarı ile çalabiliyor" diye konuştu.

'HER TÜRLÜ ADIMI DA DESTEKLEMEYE HAZIRIZ'

Şehit Şenali Ocak Ortaokulu Müdürü Fuat Altındağ ise okulun ortak aklın ön plana çıktığı bir yer olduğunu belirtip, "Öğretmenlerimizin geri dönüşlerini değerlendirip, birlikte yol almayı seviyoruz. Bunlardan biri de müzik öğretmenimiz Simge Hanım ile bir müzik köşesi oluşturduk. Bunun neticesinde Belinay öğrencimizin yeteneğini keşfettik. Belinay, özel bir öğrencimiz. Bundan dolayı pozitif ayrımcılık tanıdığımız bir öğrencimiz, yeteneklerini iyi değerlendirip, gelişimini destekleyecek adımlar atmaya özen gösteriyoruz. Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur. Belinay'ın da gelişimini sağlayacak her türlü adımı da desteklemeye hazırız. Herkesi de bu adımları desteklemeye çağırıyorum" dedi.