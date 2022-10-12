Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan Yurt-Time Spor Projesinin başvuruları açıldı. Açıklanan Yurt-Time Spor Projesinin başvuruları ile birlikte birçok alım gerçekleştirilecek. Adı henüz yeni yeni duyulmakta olan Yurt-Time Spor Projesi nedir? Sorusu ise sıklıkla araştırılıyor. Konu hakkında merak edilen bir diğer konu ise Yurt-Time Spor Projesine nasıl başvurulur? Sorusu oluyor. Peki, Yurt-Time Spor Projesi nedir, nasıl başvurulur? Yurt-Time Spor Projesi başvuru ekranı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulan Yurt-Time projesi ile bir birlikte Kredi ve Yurtlar Kurumunda barınmakta olan öğrenciler için çalıma imkanı sağlanacak. Proje hakkında birçok konu öğrenciler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Araştırılan konular arasında Yurt-Time Spor Projesi nedir, nasıl başvurulur? Soruları yer alıyor. Ayrıca proje için başvuru yapmak isteyen kişiler ise Yurt-Time Spor Projesi başvuru ekranını araştırıyor.Peki, Yurt-Time Spor Projesi nedir, nasıl başvurulur? Yurt-Time Spor Projesi başvuru ekranı!

YURT-TİME SPOR PROJESİ NEDİR?

Yurt-time projesi ile KYK yurtlarında kalan öğrenciler spor faaliyetlerinde görev alabilecekler. Bu görevlendirme ile öğrenciler bir yandan para kazanırken bir yandan da sporun içinde yer alacaklar. Projede Seçilen kişiler günlük iki saat haftalık da sekiz saatten fazla olmayacak şekilde kendi yurtlarında görevlendirilerek ek gelir elde edecekler.

YURT-TİME SPOR PROJESİNE NASIL BAŞVURULUR?

Aşağıda bulunan Yurt-time spor başvuru ekranı kısmından veya e-devlet kapısı üzerinden ulaşabileceğiniz, Yurt-Time Spor Projesi başvuru ekranı üzerinden kolayca başvuru işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

YURT-TİME SPOR PROJESİ BAŞVURU EKRANI