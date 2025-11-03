Haberler

Yurt Dışına Lisansüstü Eğitime Gönderilen Öğrenci Sayısı 22 Bine Ulaştı

Güncelleme:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugüne kadar YLSY bursundan 22 bin 487 öğrencinin yararlandığını ve 2024 yılı itibarıyla yurt dışında devam eden 2 bin 185 burs olduğunu açıkladı. Tekin, bursiyerlere Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda bilimsel birikim kazandırmaları gerektiğini vurguladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) bursundan bugüne kadar 22 bin 487 öğrencinin faydalandığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024 YLSY bursiyerlerine yönelik düzenlenen 'Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri Programı'na katıldı. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otelde düzenlenen programa 360 bursiyer katıldı. Bakan Tekin, bu programı çok önemsediklerini vurgulayarak, "2013-2024 yılları arasında bu programda çok ciddi bir revizyon yapıldı. Bu revizyonda hem yeni alanlar eklendi hem yeni ülkeler eklendi hem de bu bursun kullanımıyla ilgili zaman içerisinde ortaya çıkan aksaklıklar giderilmiş oldu" dedi.

'13 BİN ÖĞRENCİYİ YURT DIŞINA GÖNDERDİK'

Bakan Tekin, burs süreçlerini Cumhurbaşkanlığı ile beraber yürüttüklerini söyleyerek, "Şu ana kadar toplamda 22 bin 487 öğrenci bugüne kadar bu burstan yararlanmış durumda. 2024 yılı itibarıyla 45 farklı ülkede 121 üniversite ve 42 kamu kurumu adına toplam şu anda 2 bin 185 burs devam ediyor. Şimdi burada bir rakamı daha sizlerle paylaşmak istiyorum; 2002 yılından itibaren toplam 13 bin öğrenciyi bursiyer olarak yurt dışına gönderdik. Bu burstan yararlanmak üzere yurt dışına gönderilen bursiyerlerimizin yaklaşık yüzde 60'ı 2002'den sonra gönderildi" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN SİZE İHTİYACI VAR'

Ardından bursiyerlere hitap eden Tekin, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın getirdiği ve gerektirdiği vakarla çalışmalarınızı yürütün. Bizi iyi temsil edin. İyi temsil edeceğinize de inanıyorum. Hepinize burs sürecimizde başarılar diliyorum. İnşallah sağlıklı, huzurlu ve verimli bir biçimde burslarınızı, eğitiminizi tamamlarsınız ve Türkiye'ye dönersiniz. Türkiye'nin size ihtiyacı var. Türkiye'nin sizin üreteceğiniz bilimsel bilgi birikimine ihtiyacı var. Türkiye'nin sizi yurt dışında ülkemizi iyi temsil etmenize ihtiyacı var. Bu bilinçle hareket edeceğinizi biliyorum" diye konuştu.

Program, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın ' Türkiye'nin Yükseköğretim Stratejisi', Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci'nin ' Türkiye'nin Jeopolitik Konumu Bağlamında Nitelikli İnsan Kaynağı İhtiyacı ve Yetiştirilmesi', Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Selvi'nin 'Batı'nın Türkiye Algısı ve Ermeni Meselesi' ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'in '1416'lı Olmak-Tecrübe Aktarımı' konulu konuşmalarıyla devam edecek.

