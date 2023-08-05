Yunus Emre Enstitüsü'nün Taşkent'teki Türkçe Yeterlik Sınavı'na bin 429 Özbek öğrenci katıldı

Yunus Emre Enstitüsü'nün Taşkent'te düzenlediği Türkçe Yeterlik Sınavı'na bin 429 Özbek öğrenci katıldı. Sınav, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki Ali Şir Nevai Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesinde gerçekleştirildi. Özbek öğrenciler, Türkçe'nin ülkedeki üniversitelerde yüksek lisans yapmaları için bir yabancı dil olarak kabul edilmesi nedeniyle sınava büyük ilgi gösterdi.

Yunus Emre Enstitüsünün Taşkent'te düzenlediği Türkçe Yeterlik Sınavı'na (TYS) bin 429 Özbek öğrenci katıldı.

Yunus Emre Enstitüsünün 32 ülke ve 35 merkezde eş zamanlı gerçekleştirdiği binlerce öğrencinin katıldığı TYS, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki Ali Şir Nevai Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesinde yapıldı. Türkçe'nin yabancı dil olarak kariyer dili kabul edilen Özbekistan'da TYS yoğun ilgi görürken, sınava girmek için gelen bin 429 Özbek öğrenci, üniversite binası önünde büyük bir kalabalık oluşturdu.

Sınava katılmak için gelen Özbek öğrenci Rustam İslamov yaptığı açıklamada, ülkedeki üniversitelerde yüksek lisans eğitimi almak isteyenlerden yabancı dil sertifikası talep edildiğini kaydederek, Türkçe'nin de ülkedeki üniversitelerde yüksek lisans yapmaları için bir yabancı dil olarak kabul edilmesinden dolayı TYS'na girmek istediğini belirtti. İslamov, dil kursuna giderek 6 ay gibi kısa bir sürede Türkçe öğrendiğini dile getirirken, dil öğrenmesinde ayrıca Türk dizilerinin de etkili olduğunu sözlerine ekledi.

"Türkçe Yeterlik Sınavı'na Özbekistan'dan rekor başvuru var"

Sınav için Taşkent'te bulunan Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Abdullah Kutalmış Yalçın, Özbekistan'da Türkçe öğrenmeye büyük bir talebin olduğunu gördüklerini kaydederek, "Kültürel ve eğitim diplomasisi eksenlerinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle Türkiye'nin kültürel zenginliklerinin uluslararası düzlemde cazibe odağı olması bizim için kıvanç kaynağı oluyor. Yunus Emre Enstitüsünün 32 ülke ve 35 merkezde eş zamanlı gerçekleştirdiği ve toplam 2 bin 138 adayın katıldığı Türkçe Yeterlik Sınavı'na Özbekistan'dan 1429 aday katılıyor. Dünya çapında ilgi gören sınavımıza rekor başvurunun Özbekistan'dan yapılması bizi ayrıca mutlu etti" diye konuştu. - ANKARA