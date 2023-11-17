Yunus Emre Enstitüsü, Güney Afrika'da fidan dikme etkinliği düzenledi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde bir okulun bahçesinde fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi.

Johannesburg'un yoksul semtlerinden Lenasia'daki Greyville İlköğretim Okulu'nda düzenlenen etkinlikte, okulun bahçesine 15 meyve fidanı dikildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının hatırasını yaşatacak okulun yöneticilerinden Afeera Khan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarının çok düşük gelirli bir bölgede yer aldığına dikkati çekerek, "Düşük yaşam standartlarına sahip evlerden ve kaçak yerleşim yerlerinden gelen çok sayıda öğrencimiz var." dedi.

Khan, fidan dikme etkinliği için YEE ve Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliğine teşekkürlerini sundu.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle "Ağaç Dikme Haftası" kapsamında, Greyville İlköğretim Okulu'nda fidan dikme işlemi gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kandaş, 1300 öğrencinin eğitim aldığı okulda, öğretmen, öğrenci ve velilere Türkiye'yi tanıtan bir konuşma yaptıklarını aktardı.

Johannesburg YEE ve Türk Kültür Merkezi Direktörlüğünü yürüten Abdülaziz Yiğit, etkinlik öncesinde öğrencilerin sahne performansları sergilediklerini ve Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ulusal marşlarını seslendirdiklerini söyledi.

Yiğit, Cumhuriyet'in 100. yılı anısını yaşatacak hatıra bahçesine, etkinlik kapsamında toplam 15 elma, armut ve şeftali fidanı diktikleri belirterek, "Bu ağaçların meyvelerinden yiyen Güney Afrikalı öğrenciler bizleri hatırlayacaklardır." ifadesini kullandı.