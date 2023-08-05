Yunus Emre Enstitüsü, 32 ülkede Türkçe Yeterlik Sınavı düzenledi

Yunus Emre Enstitüsü, 32 ülkede 35 sınav merkezinde iki binden fazla adayın katılımıyla eş zamanlı Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) yaptığını duyurdu. Sınavda okuma, dinleme, yazma ve konuşma bölümlerinde Türkçe dil becerileri ölçüldü.

Yunus Emre Enstitüsü, 32 ülkede 35 sınav merkezinde iki binden fazla adayın katılımıyla eş zamanlı Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) yaptığını duyurdu. Türkçeyi ikinci veya yabancı dil olarak öğrenen kişilerin dil yeterliklerinin ölçülmesi amacıyla yapılan sınava yoğun katılım olduğu aktarıldı. Sınavda okuma, dinleme, yazma ve konuşma bölümlerinde Türkçe dil becerileri ölçüldü.

Enstitüden yapılan yazılı açıklamada, Türkçe Yeterlik Sınavı'na başvurunun yapıldığı yerler arasında başvuru yapan aday sayısına göre sırasıyla Özbekistan, Azerbaycan, Türkiye, Suriye Güvenli Bölge ve Kazakistan'ın yer aldığı bildirildi.

"TÜRKÇE YETERLİK SINAVI'NA ÖZBEKİSTAN'DAN REKOR BAŞVURU VAR"

Sınav için Taşkent'te bulunan Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Abdullah Kutalmış Yalçın, Özbekistan'da Türkçe öğrenmeye büyük bir talebin olduğunu gördüklerini kaydederek "Kültürel ve eğitim diplomasisi eksenlerinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle Türkiye'nin kültürel zenginliklerinin uluslararası düzlemde cazibe odağı olması bizim için kıvanç kaynağı oluyor. YEE'nin 32 ülke ve 35 merkezde eş zamanlı gerçekleştirdiği ve toplam 2 bin 138 adayın katıldığı Türkçe Yeterlik Sınavı'na Özbekistan'dan 1429 aday katılıyor. Dünya çapında ilgi gören sınavımıza rekor başvurunun Özbekistan'dan yapılması bizi ayrıca mutlu etti" dedi.

Yalçın, "Türkçenin bayrak ismi Yunus Emre'nin felsefesi doğrultusunda Cumhuriyetimizin 100. yaşında dünyanın dört bir yanında güçlü bir şekilde Türkiye'nin kültür iklimini yaşatmaya yönelik projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz" diye konuştu

İSLAMOV: 6 AY GİBİ KISA BİR SÜREDE TÜRKÇE ÖĞRENDİM

Sınava katılmak için gelen Özbek öğrenci Rustam İslamov, ülkedeki üniversitelerde yüksek lisans eğitimi almak isteyenlerden yabancı dil sertifikası talep edildiğini kaydederek, Türkçe'nin de ülkedeki üniversitelerde yüksek lisans yapmaları için bir yabancı dil olarak kabul edilmesinden dolayı TYS'na girmek istediğini dile getirdi. İslamov, dil kursuna giderek 6 ay gibi kısa bir sürede Türkçe öğrendiğini dile getirirken, dil öğrenmesinde ayrıca Türk dizilerinin de etkili olduğunu söyledi.