Türkiye'nin farklı illerinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine atanan öğretmenler okul girişinde güllerle karşılandı. Yeni atanan öğretmenler, okul idaresi tarafından bilgilendirildi ve Yüksekova'nın misafirperverliğini övdü.

Yüksekova'ya atanan yeni öğretmenler güllerle karşılandı

HAKKARİ - Türkiye'nin farklı illerinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine atanan öğretmenler okul girişinde güllerle karşılandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atamaları gerçekleştirilen öğretmenler, bugün itibariyle Türkiye genelinde ilk görevlerine başladılar. 4-11 Eylül'de eğitim öğretimin açılması üzerine Türkiye'nin farklı illerinden Yüksekova'ya atanan yeni öğretmenler ilçeye geldi. Yüksekova Yenimahalle Anadolu İmam Hatip Lisesinde görev yapacak öğretmenler, Okul Müdürü Kenan Canan ve idareciler tarafından güllerle karşılandı.

Güllerle karşılan öğretmenler, daha sonra Okul Müdürü Canan tarafından okul tanıtılarak bilgilendirildi. Öğretmenler, Yüksekova'nın güzel bir ilçe ve insanını çok misafirperver olduğunu söyleyerek hayırlı olmasını dilediler.

Yeni atanan öğretmenleri güllerle karşıladıklarını belirten Yenimahalle Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Kenan Canan, "Bugün eğitim öğretimin ilk gününe başladık. Bu anlamda heyecanlıyız, mutluyuz. Buraya gelen yeni öğretmen arkadaşlarımız bizi sevindirmiştir. Eğitim öğretimin güzel geçmesini temenni ediyorum. Okulumuza yeni atanan öğretmenlerimizi güllerle karşılamak istedik. Bizlerde okul idaremizle beraber karşıladık ve gülleri takdim ettik. Hepsinin ayağına sağlık, inşallah güzel bir eğitim öğretim yılı olacak. Hepsine başarılar diliyorum" dedi.