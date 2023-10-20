Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü, ekonomik sebeplerden dershaneye gidemeyenler için açılan 'YKS Genel Sınavlara Hazırlık Kursu'na katılan 20 öğrenciye kırtasiye malzemesi ve kaynak kitap desteğinde bulundu.

Yüksekova polisinden YKS'ye hazırlanan öğrencilere kitap desteği

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü, ekonomik sebeplerden dershaneye gidemeyenler için açılan "YKS Genel Sınavlara Hazırlık Kursu"na katılan 20 öğrenciye kırtasiye malzemesi ve kaynak kitap desteğinde bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile koordineli olarak "Benim Gücüm Polisimin Gücü" isimli ÇOGEP projesi kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan Yüksek Öğretim Kurumları sınavına hazırlanan öğrencilere kırtasiye malzemesi ve kaynak kitap desteği yapıldı. Proje çerçevesinde 20 öğrenciye kırtasiye malzemeleri ve kitap setlerini dağıtan İlçe Emniyet Müdürü Hasan Fatih Anamur ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, onlarla bir süre sohbet ederek başarılar diledi.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Selman Beğde ise "Benim Gücüm Polisimin Gücü" projesini hayata geçirdiklerini belirterek, "Proje çerçevesinde ilçemizde Yüksek Öğretim Kurumları sınavına hazırlanan 20 kişi için kurs açtık. Burada emeği geçen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne şükranlarımızı sunuyoruz. Önümüzdeki süreçte gençlerimizle bir araya gelerek, onlarla geleceğe dair emin adımlarla yürümek istiyoruz" dedi.

Tuğba Aytong isimli öğrenci de, İlçe Emniyet Müdürlüğüne kaynak kitap desteğinden dolayı teşekkür ederek, "İnşallah yaptığımız çalışmalarla hedefimize varırız" ifadelerini kullandı.