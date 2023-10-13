Yüksekova polisi 3 dalda 40 öğrenciye kurs verdi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği, "Benim Gücüm Polisimin Gücü" projesi çerçevesinde 40 öğrenciye 'Blok Tabanlı Robotik ve Kodlama, 3D Yazıcı Operatörlüğü ve Seramik Sanatları' alanında kursu verdi.

Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü, her sene olduğu gibi yine eğitim alanında farklı hizmetlere devam ediyor. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğince, Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yüksekova İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülmekte olan "Benim Gücüm Polisimin Gücü" isimli ÇOGEP projesi, farklı okullarda hayata geçirildi. İlçenin farklı okullarında başlatan projeyle 40 öğrenciye 'Blok Tabanlı Robotik ve Kodlama, 3D Yazıcı Operatörlüğü ve Seramik Sanatları' alanında kurs verildi.

Öğrencilerin bu kurslardan memnun olduklarını belirten Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Selman Beğde, "Benim Gücüm Polisimin Gücü isimli ÇOGEP projesini 2023 yılı içinde tamamlamak üzere hayata geçirdik. Bu proje vesilesiyle ilçemiz geneli takribi 20 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Projemiz çeşitli basamaklarda oluşuyor. Bu projemiz çerçevesinde liseli öğrencilerimize yönelik 3 tane kurs açtık. Bu kurslar; 'Blok Tabanlı Robotik ve Kodlama Kursu, 3D Yazıcı Operatörlüğü ve Seramik Sanatları' kurslarıdır. Bu kurslara devamlı ve başarı gösteren öğrencilerimizi kasım ayında Ankara ve Konya'ya geziye götürmeyi düşünüyoruz. Gençlerimizle bir araya gelmek bizleri çok mutlu ediyor. İleriki süreçlerde faklı projelerle de gençlerimizle bir araya gelmek istiyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yüksekova İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün proje verdikleri katkılarından dolayı minnettarız" dedi.