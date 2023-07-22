Yüksekova ilçesinde bulunan Yüksekova Özel Bilim Öğretim Kursu'nda eğitim gören öğrencilerden Jiyan Baykal 525 puanla ve 6 bin sıralamayla TYT il birincisi oldu. Yüksekova'da YKS'de başarı gösteren öğrenci sayısı her geçen yıl artıyor.

Yüksekova'da YKS'de başarı gösteren öğrencilerin sayısı artıyor

HAKKARİ - 20 Temmuz'da açıklanan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının ardından Yüksekova'da ilk 10 öğrenci, 25 binin arasına girerek başarı sağladı.

Yüksekova ilçesinde bulunan Yüksekova Özel Bilim Öğretim Kursu'nda eğitim gören öğrencilerden Jiyan Baykal 525 puanla ve 6 bin sıralamayla TYT il birincisi, ardından Emir Zekeriya Özbiçen 532 puan, Meliha Aksu 505 puan, İslam Ayhan 499 puan, Taner Karahan 494 puan, Emir Aykanat 493 puan, Serdar İrinç 490 puan, Nasibe Atilla 485 puan, Ali Babat 485 puan ve Akın Bartın isimli öğrenci ise 480 puan alarak büyük başarı sağladı.

Konuya ilişkin konuşan Yüksekova Bilim Özel Öğretim Kursu Müdürü Behçet Özdil, başarı geleneğini 7 yıldır sürdüreceklerini belirtti. Büyük emeklerle, büyük başarılar elde ettiklerini ifade eden Özdil, "Dereceye giren birçok öğrencimiz var. 10 tane öğrencimiz tıp kazandı. Eşit ağırlıkta yine 30 bine giren öğrencilerimiz var. Sözel dalında ilk 20 bine giren 4-5 öğrencimiz var. Her sene bu başarıyı arttırarak ilerliyoruz. Bu da bizi gururlandırıyor. Bölgemizin ve İlçemizin eğitim çıtası yükseltmek hepimizin görevidir. Bu konuda katkımızın olması bizi mutlu ediyor" dedi.

Hedefinin tıp fakültesi kazanmak olduğunu dile getiren TYT il birincisi Jiyan Baykal isimli öğrenci ise "Yüksekovalıyım ama İstanbul'da okudum. İki yıldır buradayım. Kurum sağ olsun çok yardımcı oldular. Bilmediğimiz konuların üzerinde durmamızı sağladılar. Hedefim tıp fakültesini kazanmaktı. Açıkçası ilk 5 -6 bine gireceğimi bilmiyordum ama fark ettim ki kurumun verdiği eğitim ve destekleri sayesinde ilk 5 bine kadar da hedefimi çekebildim. Hedefime yaklaştığıma inanıyorum. İstanbul veya Ankara'da okumak istiyorum" diye konuştu.

Sayısalda ilk 6 bine giren bir diğer öğrenci Emir Zekeriya Özbiçen de hocalarının yardımıyla iyi bir başarı sağladığını belirterek, "Bu sene dershaneye başladım. Hocalarımızın yardımıyla bu sene güzel bir sıralama yaptım. Düzenli bir çalışma ile ortalama olarak 10 saat çalıştım. Bu süreçte sosyal hayatımı baya kısıtladım. Diğer öğrencilere tavsiyem; liseden itibaren çalışmaya başlasınlar. Yeni mezun olanlar da düzenli ve verimli bir şekilde çalışmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

Sınavda başarı sağlayan Serdar İliç ve Emir Aykanat isimli öğrenciler ise düzenli ders çalışmanın bir sonucu olarak bu başarıyı sağladıklarını belirterek, hedeflerinin tıp fakültesi olduğunu kaydetti.