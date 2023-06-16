Yüksekova'da Türkçe okuma-yazma kursuna İranlı ve Iraklı kadınlar da katıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde açılan Türkçe okuma-yazma kursuna 3 İranlı ve 1 Iraklı kadın da katıldı. Kursiyerler mezuniyet töreninde cübbe giyip kep attı.

HAKKARİ Yüksekova'da, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açtığı Türkçe okuma-yazma kursuna katılan 28 kişiden 3'ü İranlı, 1'i Iraklı 4 kursiyer de cübbe giyip kep atarak mezun oldu.

Yüksekova ilçesi Esenyurt Mahallesi'nde, İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 6 ay önce kadınlara yönelik Türkçe okuma-yazma kursu açıldı. Kursa, aralarında Irak ve İranlı kadınların da olduğu 28 kursiyer katıldı. Yüksekova'da yaşayan 3'ü İranlı, 1'i Iraklı 4 kadın günlük yaşama uyum sağlamak ve insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmek için katıldıkları kurstan mezun oldu. Kursiyerler bugünün anısına cübbe giyip kep attı.