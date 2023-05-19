Yüksekova'da Sürü Yönetimi Elemanı Kursu Açıldı

HAKKARİ'nin Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde "Sürü Yönetimi Elemanı" kursu açıldı. Şuana kadar 84 kişinin eğitim aldığı kurslara kadın ve erkekler ilgi gösteriyor. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Canan, kursa yoğun talep olduğunu belirterek, "Kursta verdiğimiz derslerimizi alanda da vermek istedik. Burada özellikle koyun nasıl sağılır, koyunda aşılama nasıl yapılır konularında eğitimler veriliyor. Bölgenin kırsal kesimlerde en çok ihtiyacı olan çoban gelip bizden bu eğitimi alıyor. Alanda da bu uygulamalı eğitimleri veriyoruz" dedi. Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı ve geniş ovalarının bulunduğu Yüksekova İlçesi'nde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan 'Sürü Yönetimi Elemanı' kursu ilgi gördü. 2023 yılı içerisinde 4 kurs açan merkez, 84 kişiye eğitim verdi. Teorik ve uygulamalı olarak verilen kurslarda koyun nasıl sağılır, koyunda aşılama nasıl ve ne zaman olur? gibi eğitimler veriliyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Canan, 104 saat verilen eğitimlere yoğun talep olduğunu belirterek, "Sürü yönetimi kursumuza özellikle bu sene yoğun taleplerimiz oldu. Kursta verdiğimiz derslerimizi alanda da vermek istedik. Burada özellikle koyun nasıl sağılır, koyunda aşılama nasıl yapılır? Gibi dersler veriliyor. Bölgenin kırsal kesimlerde en çok ihtiyacı olan çoban gelip bizden bu eğitimi alıyor. Alanda da bizler bu uygulamalı eğitimleri veriyoruz" dedi. Usta Öğretici Jiyan Canan ise, hayvanlarla ilgili en son teknolojik gelişmeler, sağım teknikleri, beslenme, hayvan hastalıkları ve tedavi yöntemleri gibi birçok konuda eğitim verdiklerini söyledi. Canan, "Kursumuz hem erkekler hem de kadınlar tarafında rağbet gören bir kurstur. Kursumuz 5 modülden oluşmaktadır. Bunun dışında uygulamalı derslerimizde aşılama, sağım gibi eğitimler veriyoruz. Özellikle kısal kesimlerde çobanlık yapmak isteyen vatandaşlar katılım sağladı. Kurslarda verdiğimiz teorik derslerden sonra merada bulunan koyunların içinde uygulamalı olarak yaptık" dedi. Kursiyerlerden Havin Karabulut da, sahada ilk deneyimi yaşadığını ve ilk defa koyun ve keçi sağdığını belirterek, "Eğitimde koyunları ve keçileri nasıl sağacağımızı teorik öğrendik. Bugün ise merada ilk defa koyunların içine gelerek uygulamalı yaptık. Çok güzel ve verimli geçti. Bizlere bu imkanları veren yetkililerimize teşekkür ederim" dedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim