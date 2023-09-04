- Yüksekova'da okullar açıldı, tüm öğrencilerin sıralarına kitaplar bırakıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 'Uyum Haftası' nedeniyle minikler okullardaki yerlerini alırken, okul yöneticileri de ücretsiz kitapları öğrenci sıralarına bıraktı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Yüksekova ilçesinde de okul heyecanı başladı. Okul uyumunu sağlamak için 4 Eylül itibariyle birinci sınıflar okullardaki yerlerini alırken, ilçede 30 bin öğrenci için de ücretsiz ders ve kaynak kitaplarının dağıtımı sağlandı.

Okulun ilk günü münasebetiyle Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Avukat Mehmet Altun İlkokulunda yeni başlayan öğrenci ve velilerle bir araya geldi. Sınıfları gezen Müdür Atael, yeni başlayan öğrencilere başarılar dilerken, velileri de bilgilendirdi.

2023-2024 eğitim öğretim yılının öğrencilere, velilere hayırlı olması temennisinde bulunan Yüksekova Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, "Bugün eğitimin ilk günü olduğundan dolayı öğrenci ve velilerimizle bir araya geldik. Bizde tüm Türkiye'de olduğu gibi bugün öğrencilerimizi okullarında ziyaret ettik ve hepsinin masalarına kitaplarını bıraktık. Özellikle yeni atanan öğretmenlerimizle başladık. Biliyorsun bu sene Yüksekova eğitimde çok güzel yerlere geldi. Bizde milli eğitim camiası olarak her öğrenci için daima en iyisini başaracağız. İnşallah bu hedefe adım adım ulaşacağız. Uyum Haftası nedeniyle 7 bin öğrencimiz eğitime başladı. Bununla beraber tüm öğrencilerin sıralarına kitaplar da bırakıldı" dedi.