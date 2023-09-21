Yüksekova'da Okul Servisleri Denetlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 8 bin 645 öğrenciye hizmet veren 830 okul servisi denetlendi. Denetimde sürücülerin yönetmeliklere uyup uymadığı kontrol edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yüksekova merkez ve köylerinde bu yıl 8 bin 645 öğrenci 830 servisle okullarına ulaştırılıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü denetim komisyonu bu kapsamda ilçede öğrenci taşıyan okul servislerini denetledi.

Sürücülerin ilgili yönetmelikte belirtilen hususlara uyup uymadığını kontrol eden komisyon üyeleri, kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.