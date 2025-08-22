Yükseköğretim Kurulu'ndan Ücretsiz Yapay Zeka Eğitimi

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) himayesinde hayata geçirilen 'Veri Analizi Okulu'nda, Türkiye'nin seçkin üniversitelerinin dünya çapında tanınan hocaları herkese açık ve ücretsiz yapay zeka eğitimi verecek.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre; YÖK himayesinde hayata geçirilen Veri Analizi Okulu, Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü koordinasyonunda, Türkiye'nin önde gelen araştırma üniversiteleri; ODTÜ, İTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi'nin katkılarıyla başlıyor. Türkiye'nin seçkin üniversitelerinin dünya çapında tanınan hocaları herkese açık ve ücretsiz yapay zeka eğitimi verecek. Akademi, kamu ve özel sektör arasındaki bilgi akışını hızlandıracak Veri Analizi Okulu ile veri analizi, istatistik ve yapay zeka alanlarında kuramsal bilgi ile uygulamalı beceriler birleştirilerek Türkiye'nin bilimsel üretkenliğine katkı sağlanması ve akademi-kamu-özel sektör arasındaki bilgi akışının hızlandırılması hedefleniyor. Nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine ve araştırma ekosisteminin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacak Veri Analizi Okulu, Türkiye'nin küresel ölçekte rekabet gücünü artıracak yenilikçi çözümler üretilmesine de zemin hazırlayacak.

EĞİTİMLER ÇEVRİM İÇİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Veri Analizi Okulu, 1 Ekim 2025'te başlayacak ve 24 Nisan 2026'ya kadar sürecek. Eğitimler çevrim içi gerçekleştirilecek ve Temel İstatistik, Panel Veri Analizi, Psikometri, Hesaplamalı Sosyal Bilimler, Dijital Beşeri Bilimler, Yapay Zeka olmak üzere 6 ayrı modülden oluşacak. Temel İstatistik modülü ile bilimsel düşüncenin ve araştırma tasarımının temelini oluşturan istatistiksel okuryazarlık becerileri kazandırılacak. Veriye dayalı düşünme, grafiksel anlatım ve analitik yorumlama yetkinlikleri geliştirilecek. Panel Veri Analizi modülü ile zaman ve birey etkilerini içeren karmaşık modellerin anlaşılması ve uygulanması hedefleniyor. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu ve başvuru için herhangi bir ön koşulun bulunmadığı program, farklı disiplinlerden ve mesleki alanlardan gelen katılımcılara açık olacak. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, akademisyenler ve bağımsız araştırmacılar, kamu kurumlarında veriyle çalışan uzmanlar ve analistler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörde görev yapan profesyoneller, veriyle çalışan veya bu alanda kendini geliştirmek isteyenler, karar alma süreçlerinde analiz temelli yaklaşımlar geliştirmeyi hedefleyen tüm ilgililer Veri Analiz Okulu'na başvurabilecek.

BAŞVURU SÜRECİ VE DEĞERLENDİRME

Başvurular Marmara Üniversitesi Nüfus ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesaplarında yer alan çevrim içi başvuru formunu doldurmak suretiyle 7 Eylül 2025 tarihine kadar çevrim içi yapılacak. Değerlendirmede, adayların akademik yeterlilikleri, not ortalamaları, İngilizce okuma-anlama düzeyleri ve başvuru formunda yer alan motivasyon beyanı dikkate alınacak ve başvuru sonuçları 15 Eylül 2025 tarihinde açıklanacak.