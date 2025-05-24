YÖK Başkanı Türkmenistan'da

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türkmenistan Eğitim Bakanı Jumamurad Gurbangeldiyev'in resmi davetlisi olarak 21-23 Mayıs tarihlerinde Türkmenistan'a üç günlük ziyaret gerçekleştirdi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ve beraberindeki Yükseköğretim Kurulu heyeti, Aşkabat'ta, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Bayramgül Orazdurdıyeva ve Eğitim Bakanı Sayın Gurbangeldiyev'le heyetler arası görüşmelere katıldı. Özvar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ilişkilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov arasındaki yakın dostluk ve kardeşlik bağlarıyla güçlendiğini ifade etti. Özvar, kendilerinin de ortaya konulmuş olan bu ortak siyasi irade çerçevesinde yükseköğretim alanında üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Türkiye'nin Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ve Aşkabat'ta Büyükelçilik açan ilk ülke olduğunu hatırlatan Özvar, "Aradan geçen dönemde, Türkmenistan'dan birçok öğrenci kardeşimizi Türkiye'de üniversite öğrenimi almalarını teminen ülkemizde ağırladık. Her bir öğrenciyi, barış elçisi olarak görüyoruz" dedi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un 2023 yılında Türkiye'yi ziyaretinde iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki iş birliğine dair bir Mutabakat Muhtırası imzalandığını anımsatan Özvar, iki ülke liderlerinin ortak vizyonu çerçevesinde yapılacak iş birliğiyle, bölgesel ve küresel ölçekte karşılaşılan sınamaların üstesinden dayanışmayla gelinebileceğini dile getirdi.

'GÖRÜŞMELER ÇOK VERİMLİ GEÇTİ'

Özvar görüşmelerin ardından yaptığı değerlendirmede ziyaretinin çok verimli geçtiğini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Türkiye ile Türkmenistan arasında bilişim, yapay zeka, akıllı tarım, enerji mühendisliği ve sağlık eğitimi alanlarında ortak diploma ve akademik şube açma konularında iş birliği yapılacak.

Üniversitelerin araştırma altyapılarının güçlendirilmesi hususunda bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanacak.

Bu yıldan başlamak üzere Türkiye-Türkmenistan Üniversiteler Forumu düzenlenmeye başlayacak.

Kalite güvencesi ve akreditasyon konularında deneyim paylaşımı yapılacak."

Özvar, görüşmelerinde mutabık kalınan hususların hayata geçirilmesi için Ortak Çalışma Komitesi'nin bu yıl toplanmaya başlayacağını ifade etti.

'TÜRK MUTFAĞI HAFTASI'

Özvar ve beraberindeki Yükseköğretim Kurulu heyeti, Türkmenistan ziyareti kapsamında Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası etkinliğine katıldı. Özvar Aşkabat Büyükelçiliği'ni de ziyaret etti.

'TÜRKMENİSTAN ÜNİVERSİTELERİNİ ZİYARET'

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, temasları kapsamında Türkmenistan'daki üniversitelere de ziyarette bulundu.

Özvar ve beraberindeki heyet, Türkmenistan'ın en büyük üniversitesi Mahtumkulu Türkmen Devlet Üniversitesi'nde öğrencilerin Türkçe şarkı ve şiirlerle sergiledikleri gösteriyle karşılandı. Mahtumkulu Üniversitesi Rektörü Orazgeldi Kakabeviç Övezsahedov görüşmede Türk ve Türkmen üniversiteleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi üzerinde duruldu. Özvar, görüşmede, yükseköğretimin, iki ülke arasında pek çok alanda fevkalade iyi ilerleyen ilişkileri pekiştirecek en önemli unsur olduğunu bildirdi.

Özvar ve beraberindeki heyet daha sonra Dovletmammet Azadi Türkmen Milli Dünya Dilleri Enstitüsü'nü ziyaret etti. Enstitüde Türkçe diğer yabancı dillerin yanında mesleki dil olarak da okutuluyor. Özvar, Enstitü Rektörü Maral Mammetberdiyewna Kuliyewanyn ile görüşmesinde ihtiyaç duyulması halinde Türkçe öğretimi konusunda enstitüye gerekli desteği vereceklerini kaydetti.

Türkmenistan temaslarını tamamlayan Özvar, Türkiye'ye döndü. Özvar'a ziyaretinde Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş ile Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman eşlik etti.