Hayali üniversite skandalına bir yenisi daha eklendi! Sahte diploma dağıtan Hayali Uluslararası Dublin Üniversitesi'ne soruşturma

Yeni Pazar Üniversitesi'nin hiç var olmamasının ortaya çıkmasının ardından ikinci bir skandal daha gündeme oturdu. Dünyaca ünlü Uluslararası Dublin Üniversitesi'nin sahtesinin kurulduğu ve buradan parayla sahte diploma dağıtıldığı ortaya çıktı.

SAHTE ÜNİVERSİTE İLE DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ARASINDA PROTOKOL

Yükseköğretim Kurulu kaynaklarından alınan bilgiye göre, CİMER şikayetine konu olan sahte doktora diplomalarının dağıtıldığı iddiası üzerine, Yükseköğretim Kurulu tarafından soruşturma açıldı. Soruşturmayla Uluslararası Dublin Üniversitesi ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi arasında "Eğitim İşbirliği Protokolü" adlı bir protokol imzalandığı ortaya çıktı.

YÜKSEK ÜCRETLERLE KAYIT ALIP SAHTE DİPLOMA DAĞITTILAR

Üniversitenin sahte olduğunun anlaşılmasından sonra Kütahya Dumlupınar Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal tarafından protokol tek taraflı olarak feshedildi, Bu süre zarfında sözde üniversite Uluslararası Dublin Üniversitesi bünyesinde yer aldığı iddia edilen hayali programlara sınavsız, puansız ve şartsız olarak yüksek ücretlerle çok sayıda öğrenci kaydedilerek lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları dağıtıldı. Sahte Üniversite, sahte jüri üyeleri belirleyerek naylon tez savunmalarıyla çok sayıda doktor unvanı dağıttı.

İRLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ ADRESİN "HAYALİ" OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İddiaya göre sözde Üniversitenin akademik kadrosu ise genel olarak yurt içerisinden oluşturuldu, eğitimler uzaktan eğitim yöntemiyle online verildi. Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından yapılan soruşturma kapsamında İrlanda Büyükelçiliği ile irtibata geçildi, Elçilik tarafından İrlanda'da aynı adla yasal faaliyet gösteren bir üniversitenin bulunmadığı ve gösterilen adresin hayali olduğu bildirildi.

ÇOK SAYIDA AKADEMİSYEN HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda, sahte üniversite faaliyetlerine adları karışan çok sayıda akademisyen tespit edildi ve haklarında soruşturma açılmasına Yükseköğretim Kurulun tarafından karar verildi.

2 DEVLET ÜNİVERSİTESİNİN ESKİ REKTÖRLERİNİN DE ADI GEÇİYOR

Sahte Üniversite iddialarına Kütahya Dumlupınar Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Batman Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş gibi isimlerin adlarının karıştığı iddia edildi. Sözde Üniversite'nin Rektörü olarak görünen Prof. Dr. Tihomir Ivanov'un ne mezunu olduğu ise henüz bilinmiyor.

SAHTE ÜNİVERSİTE "YENİ PAZAR" İLE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde ise Yurt dışında faaliyet gösterdiği iddiasıyla uzaktan öğretim ile öğrenci alan Yeni Pazar Üniversitesi'nin hayali olduğu, rektörünün ise lise mezunu olduğu öne sürülmüştü. Yükseköğretim Kurulu , söz konusu üniversiteye ilişkin 2023 yılında suç duyurusunda bulunduklarını bildirmişti.