YTÜ 2022-2023 Lisans Mezuniyet Töreni Yapıldı

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) 2022-2023 Lisans Mezuniyet Töreni, Davutpaşa kampüsünde 20 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Tören, mezun ve konukların selamlama yürüyüşü, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende, YTÜ Yıldız Teknopark'ta kurulan şirketlerle başarı elde eden mezun öğrenciler tecrübelerini paylaştı. Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz, mezun öğrencileri tebrik ederek, başarılar diledi. Dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildikten sonra kep atma töreni yapıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) 2022-2023 Lisans Mezuniyet Töreni, üniversitenin Davutpaşa kampüsünde 20 binden fazla kişinin katılımıyla yapıldı.

Tören, rektör ve akademisyenlerin mezun ve konukları selamlama yürüyüşünün ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Törende, YTÜ Yıldız Teknopark'ta kurup geliştirdikleri şirketle alanında Türkiye'nin en iyi firmaları arasına giren Makine Mühendisliği mezunu Mehmet Baylan ve Elektrik Mühendisliği mezunu İlkay Çelik, tecrübelerini mezun öğrencilerle paylaştı.

Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz, yaptığı konuşmada, 110. mezuniyet törenini gerçekleştirdiklerini belirterek mezun öğrencileri tebrik etti.

Aileler ve akademisyenlerden ayağa kalkarak 2023 mezunlarını alkışlamalarını isteyen Yılmaz, mezunlarının alkışlanacak nice başarılarla imza atacağına inandıklarını dile getirdi.

YTÜ'deki kendi eğitim yıllarına ilişkin anılarını anlatan Yılmaz, öğrencilerden umutla ve başları dik şekilde bilgelik yolunda ilerlemelerini istedi.

Bu çağda bilgiye ulaşmanın kolay olduğunu vurgulayan Yılmaz, fark yaratmanın önemine işaret etti.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bana göre farkı yaratan öz benliğiniz, şahsiyetiniz, zihniniz, kusurlarınız ve yürekleriniz olacaktır. Yani Yunus Emre'nin dediği gibi 'kendini bilmek.' Yıldız Teknik Üniversitesi mezunu olmanın bir ayrıcalık olduğunu, aldığınız eğitimin dünyanın her yerinde size tüm kapıları açacağını ve edindiğiniz yetkinliklerle her yerde ayırt edileceğinizi hayatınız boyunca hissedeceksiniz."

"Başarının sırrı, kendi tutkularınızı bulmak ve onlara sadık kalmaktır"

Başarının gerçek sırrının tutku olduğunu dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başarının sırrı, kendi tutkularınızı bulmak ve onlara sadık kalmaktır. Tutkularınız tıpkı şahsiyetiniz gibi size enerji verir, size ilham kaynağı olur ve farkınızı ortaya koyar. İster sanatla uğraşın ister bilimle ilerleyin ister girişimci olun, her ne yaparsanız yapın bunu büyük bir tutku ile yapın. Unutmayın, hayatta başarı sadece hedeflerinizi gerçekleştirmekle değil, aynı zamanda etrafınızdaki insanlara, topluma yardım etmekle de ölçülür. Sizler dünyaya bir iz bırakma potansiyeline sahipsiniz. Şimdi yeteneklerinizi dünyayı daha iyi bir hale getirmek için kullanmanın tam zamanı."

Rektör Yılmaz'ın konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

10 fakülte ve 43 bölümden mezun olan öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından kep atma töreni yapıldı.