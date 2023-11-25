YTB, Türkiye'de eğitim alan Kırgızistanlı mezunları buluşturdu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türkiye'de eğitimlerini tamamlayan Kırgızistanlı mezunları bir araya getirdi. YTB'nin düzenlediği etkinliğe Türkiye Bursları programı kapsamında mezun olanlar katıldı. YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye mezunlarına gurur duyduklarını belirterek, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki dostluğun önemine vurgu yaptı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yükseköğrenimlerini Türkiye'de tamamlayan Kırgızistanlı mezunları buluşturdu.

YTB'nin, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Hayat Oteli'nde düzenlediği "Türkiye Mezunları/ Kırgızistan buluşması" etkinliğine "Türkiye Bursları" programı kapsamında çeşitli üniversitelerden mezun olanlar katıldı.

YTB Başkanı Abdullah Eren, burada yaptığı konuşmada, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, son 25-30 yıl içinde Türkiye'de üniversite eğitimi alan mezunlarla bir araya geldiklerini belirtti.

Eren, Türkiye mezunlarına yönelik, "Bizler, sizlerle gurur duyuyoruz. Türkiye ile Kırgızistan arasındaki dostluğun çok önemli bir nişanesi halinde geldiniz." dedi.

Dünya genelinde 180 bin Türkiye mezunu bulunduğunu dile getiren Eren, 2017 yılından bu yana farklı ülkelerde 150'den fazla mezun buluşması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Eren, Türkiye Bursları programı kapsamında Kırgızistan'dan toplam 4 bin öğrencinin eğitim aldığını, 2700-2800 öğrencinin mezun olduğunu ifade etti.

Türkiye'de 260 Kırgız öğrencinin eğitimine devam ettiğini belirten Eren, 2023 yılında 103 öğrenciyi burslu yaptıklarını, bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Eren, Türkistan coğrafyasını "ata yurdu" olarak gördüklerini dile getirerek, "Türkiye, bütün imkanlarıyla Kırgızistan'ın yanındadır." diye konuştu.

Türkiye mezunları iki ülke arasında "dostluk köprüsü" oluşturuyor

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Türkiye Bursları programı kapsamındaki mezunların Türkiye ile Kırgızistan arasında "dostluk köprüsü" oluşturduklarını ifade etti.

Türkiye ile Kırgızistan arasında ilişkilerinin her geçen gün geliştiğini söyleyen Doğan, Türkiye mezunlarının iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde kilit rol oynadığını dile getirdi.

Türkiye'de eğitim kotasının artırılmasını istediklerini söyleyen Doğan, bu etkinliği düzenleyen YTB Başkanı Abdullah Eren'e ve başkanlık çalışanlarına, etkinliğine katılarak destek veren Kırgız bakan ve milletvekillerine teşekkür etti.

"YTB'nin etkinliği anlamlı ve gurur verici"

Kırgızistan İman Nuru Partisi milletvekili ve Meclis Sosyal Politikası Komitesi Başkanı Vinera Raimbaçayeva, bu etkinliğin anlamlı ve gurur verici olduğunu söyledi.

Raimbaçayeva, Türkiye'nin, Kırgızistanlı öğrencilere gerekli tüm şartları sağladığını, mezunlarla da tecrübelerini paylaşmaya devam ettiğini belirtti.

"Kırgızistan ile Türkiye arasındaki dostluğumuz daim olsun ve dayanışmamız bozulmasın" diyen Raimbaçayeva, Türkiye ile gelecekte daha çok başarılı işlere imza atmak istediklerini ifade etti.

Raimbaçayeva, Türkiye mezunlarının vatanperver olarak yetiştirildiklerini belirterek, bu gençlerin ilerde cumhurbaşkanı, doktor, öğretmen, iş insanı olmalarını temenni etti.

"Türkiye mezunları ülkemizin zenginliğidir"

Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Dogdurkul Kendirbayeva da Türkiye mezunları için "Sizler ülkemizin zenginliğisiniz. Yurt dışında eğitim alıp ülkenize dönerek vatanınıza hizmet ediyorsunuz. Bunun için size çok teşekkür ederim." dedi.

Türkiye'nin Kırgızistanlı öğrenciler için gerekli tüm koşulları sağladığını belirten Kendirbayeva, Bişkek'te 1995 yılından bu yana faaliyet gösteren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesindeki eğitim kalitesini örnek gösterdi.

Bakan Kendirbayeva, Kırgızistan ile Türkiye Cumhurbaşkanlarının iki ülke arasında bilgeliği, ekonomiyi, kültürel ve siyasi ilişkilerinin sağlamlaştırılmasını hedeflediğini vurguladı.

Kendirbayeva, bakanlığının eğitimli gençler, kuvvetli ülke ve güçlü ekonomi için işbirliğine hazır olduğunu kaydetti.

Türkiye mezunları Manas Üniversitesi kadrolarına alınacak

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan da mütevelli heyetinin kararıyla Türkiye'de doçentlik eğitimi alanları üniversitede istihdam edeceklerini bildirdi.

Ceylan, Türkiye mezunlarının, üniversitenin akademik ve idari kadrolarında olmalarını arzu ettiklerini, rektör yardımcılığı görevine bir Türkiye mezununu getirdiklerini ve bütün dekanlıklar için bu yolu izlediklerini kaydetti.

Türkiye mezunu milletvekili Dastanbek Cumabekov da Türkiye mezunlarının Kırgızistan'da bürokraside ve birçok sektörde elde ettiği başarılardan bahsetti, etkinlik için YTB Başkanına teşekkür etti.