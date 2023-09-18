Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan Türk gençleri için 'YTB - Cumhuriyetin 100. Yılı Eğitim Gezisi Programı' düzenliyor. Program kapsamında gençlere Cumhuriyet'in tarihini öğrenme ve Milli Mücadele'ye dair fikir sahibi olma imkanı sunulacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan Türk gençleri için "YTB - Cumhuriyetin 100. Yılı Eğitim Gezisi Programı" düzenliyor.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle düzenlenen programa, ortaöğrenimini yurt dışında tamamlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Mavi Kart sahibi olan veya olmaya hakkı bulunan 18-30 yaş arası gençler başvurabilecek.

Katılımcıların konaklama ve ulaşım masraflarının YTB tarafından karşılanacağı program kapsamında katılımcılara, ilgili belgeleri sunmaları koşuluyla 150 avroya kadar ulaşım desteği sağlanacak.

Başvuruların başladığı programla yurt dışında farklı ülkelerde ikamet eden gençlerin Cumhuriyet'in tarihini öğrenebilmeleri, kuruluşunda önemli rol oynayan tarihi mekanları gezerek tecrübe edinmeleri ve Milli Mücadele'ye dair fikir sahibi olmaları amaçlanıyor.

"YTB - Cumhuriyetin 100. Yılı Eğitim Gezisi Programı" kapsamında, katılımcılar 26-29 Ekim'de Ankara'da eğitim seminerlerine, tarihi mekan ziyaretlerine ve çeşitli etkinliklere katılacak.

Başvurular 2 Ekim'e kadar YTB Online Başvuru Sistemi (obys.ytb.gov.tr) adresinden yapılabilecek. Programla ilgili sorular için "yvdb@ytb.gov.tr" adresi üzerinden iletişime geçilebilecek.