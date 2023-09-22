YSK Personeline Yabancı Dil Eğitimi İndirimi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile Ankara Üniversitesi arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, kurul personeline yüzde 40 indirimli yabancı dil eğitimi verilecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, YSK Başkanı Ahmet Yener ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar arasında, rektörlük makamında, yabancı dil eğitimine yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında YSK personeli ve bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) genel ve özel amaçlı kurslarda yüzde 40 indirimli yabancı dil eğitimi verilecek.

YSK Başkanı Yener, işbirliği protokolünü imzalamaktan son derece mutlu olduklarını, personelin dil öğrenmesinde TÖMER'in büyük katkısı olacağına inandığını belirtti.

Rektör Ünüvar ise Ankara Üniversitesinin dil eğitimi konusunda çok güçlü bir üniversite olduğunu vurguladı.

Protokol ile YSK mensuplarının Ankara Üniversitesinin sahip olduğu dil imkanı ve becerilerinden indirimli olarak yararlanacaklarını bildiren Ünüvar, "Umuyorum bu eğitimle YSK'nın değerli mensupları hem dil öğrenmiş hem dilini geliştirmiş hem de ülkemize kendi ana dillerinin dışında bir başka dili de öğrenerek hizmet etmiş olacaklar." ifadesini kullandı.