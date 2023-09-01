Yozgat'ta Temizlik Personeli Alımı İçin Kura Çekimi Yapıldı

Yozgat'ta Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlara temizlik personeli olarak alınacak kontenjan için yapılan kura çekimi sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Çekilişin yapıldığı salonlarda ise katılımın düşük olması dikkat çekti.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlara temizlik personeli olarak alınacak toplam 330 kişilik kontenjan için 2 bin 467 kişinin başvurması üzerine kura çekildi. Kura çekimi sosyal medya hesaplarından yayınlanınca, çekilişin yapıldığı salonlar boş kaldı.

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul ve kurumlarda temizlik görevlisi olarak görevlendirilmek üzere İŞ-KUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında başvuruda bulunan adaylar arasından kura çekimi il merkezi ve ilçe müdürlüklerinde yapıldı. Kura çekimi kurumun sosyal medya hesaplarından naklen yayınlandı. Noter huzurunda yapılan çekilişle 2 bin 467 kişi arasından 330 kişi belirlendi.

"OKULUN AÇILDIĞI GÜN HERKES KENDİ GÖREVİNDE OLACAKLAR"

Yozgat il merkezindeki okul ve kurumlarda görev yapacak 78 kişi için 583 kişi başvurdu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü salonundaki kura çekimine adaylardan sadece ikisi katıldı, koltuklar boş kaldı. Kura çekimi öncesinde Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hacı Mehmet Aslan, "Toplam kuraya katılacak kişi sayısı 583. Biraz sonra Noter Bey'in huzurunda kura çekilişi yapılıp, bu 78 çalışanımızın isimleri belli olacak. Eylül ayının 11'inde okulun açıldığı gün herkes kendi görevinde olacaklar" dedi.

Açıklamanın ardından kura çekildi, asıl liste belirlendi. Kuradan ismi çıkmayanların yedek olarak sıralandığı, ismi çıkanlardan işe başlamayanların yerine yedek listeden alım yapılacağı açıklandı.