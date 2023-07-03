Yozgat'ta camilerde yaz Kur'an kursları başladı. Kurslara kayıt yaptıran öğrencilere, Kur'an-ı Kerim, namaz sureleri, dualar ve dini bilgiler gibi eğitimi verilecek. Kurslar hafta içi saat 09.00'da başlayacak ve öğle ezanı okununcaya kadar sürecek. Kurslara katılan öğrenciler dini bilgiler öğrenecek, Kur'an-ı Kerim okuyacak, namaz sureleri öğrenecek ve çeşitli etkinliklere katılacak. Kurslara katılan öğrencilerin aileleri de çocuklarını camilere göndermeleri konusunda teşvik ediliyor.

Yozgat'ta camilerde yaz Kur'an kursları başladı.

Kurslara kayıt yaptıran öğrencilere, Kur'an-ı Kerim, namaz sureleri, dualar ve dini bilgiler gibi eğitimi verilecek.

Hamamcıoğlu Cami İmamı Mustafa Güngör, AA muhabirine, kursların hafta içi saat 09.00'da başlayacağını ve öğle ezanı okununcaya kadar süreceğini söyledi.

Derslerde dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim okuma, namaz sureleri öğrenme ve çeşitli etkinlikler yapılacağını belirten Güngör, "Bu kurslar öğrencilerimiz için büyük bir fırsat. Babalar ve anneler çocuklarını Allah'ın evi camilere göndersin." dedi.

Kursa katılan Yusuf Ayaz Kılıç da 3. sınıfa geçtiğini, yaz tatilinde Kur'an okumayı ve namaz surelerini öğrenmek istediğini belirtti.

Ayşe Zeynep Aktaş da 2. sınıfa geçtiğini ifade ederek, "Camide namaz surelerini ve Kur'an öğreniyoruz." dedi.