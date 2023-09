Yozgat Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri Taşımalı ve Okul Öncesi Öğrencilere Yemek Hazırlıyor

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve uygulama oteli ile birlikte aynı binada yer alan Yozgat Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek-içecek bölümü aşçıları, öğrencilerle birlikte taşımalı ve okul öncesinde eğitim gören öğrencilerin günlük yemek ihtiyacını karşılıyor. Toplamda 4 bin 800 öğrenci için yemek hazırlanan okulda, okul öncesi eğitimin başlamaması nedeniyle ilk etapta bin 600 öğrenci için yemek çıkıyor.

Yozgat Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek-içecek bölümü öğretmenleri gözetiminde, okulun aşçılarıyla birlikte öğrenciler tarafından üretilen yemekler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün tahsis ettiği araçlarla taşımalı ve okul öncesi öğrencilerinin okuduğu okullara kadar götürülüp, teslim ediliyor. Hijyenik bir ortamda üretilen yemekler, her gün farklı bir menüyle, meyve ve içecekle birlikte her öğrenciye özel poşetli bir şekilde hazırlanıyor. Taşıma öğrenciler ile birlikte dışarıdan gelen taleplere yönelik de hizmet veren okulda eğitim gören öğrenciler bir taraftan meslek öğrenirken diğer taraftan da çalışmalarına karşılık ücret alıp, harçlıklarını çıkartıyor, sigortaları tam zamanlı olarak yatıyor.

"YAKLAŞIK 4 BİN 800 ÖĞRENCİYE YEMEK YAPIYORUZ"

2005 yılından beri konaklama ve seyahat hizmetleri ile yiyecek-içecek alanlarında eğitim verdiklerini hatırlatan Yozgat Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Elif Tümgan, taşımalı ve okul öncesi eğitim gören öğrencilerin yemeklerini hazırladıklarını söyledi. Tümgan, "Çocuklarımızla Yozgat'ın taşımalı eğitim gören çocuklarına yemek üretimi yapılıyor. Yaklaşık 4 bin 800 öğrenciye yemek yapıyoruz, toplamda. Bunu şu an için bin 600 öğrencisiyle devam etmekteyiz, okul öncesi daha başlamadı. Bir ay içinde okul öncesi de başlamasıyla birlikte yine sayımız 4 bin 800 olacak. Gece sabaha kadar yemek üretimi yapıldıktan sonra paketleniyor, ayrılıyor gidecek okullara göre. Sonrasında gidecek ilçelere göre bölünüyor ve yola çıkıyor. Öğle yemeklerini bu şekilde Turizm Otelcilik Lisesi öğrencilerinin elinden taşımalı öğrencilerimiz yiyorlar" dedi.

"İSTİHDAM ALANINDA CİDDİ ANLAMDA SIKINTISIZ BİR OKULUZ"

Okulda eğitim gören öğrencilerin tam donanımlı olarak mezun olduklarını ve iş bulma konusunda sorun yaşamadıklarını vurgulayan Tümgan, şöyle konuştu:

"Burada çocuklar aşçılık eğitimi görüyor. Aslında garson dediğimiz ama servis hizmetleri eğitimi görüyor. Ayrıca konaklama ve servis alma hizmeti alanımız var. Konaklama alanında da yine öğrencilerimiz bir otelde temizliğinden ön bürosundan, resepsiyonundan aklınıza gelen otelin girişinden çıkışını tüm işlemlerin eğitimini görüyor, tam donanımlı mezun oluyorlar. Şu an 42 öğrencimiz stajda. Bakanlığımızın anlaşmasıyla birlikte kristal grubu otellerle protokolümüz var. Hepsi orada stajlarını tamamlayıp, eğer anlaşırlarsa sene sonunda orada direkt işe de başlayabiliyorlar. İstihdam alanında ciddi anlamda sıkıntısız bir okuluz. Bu sadece bizim için geçerli değil, Türkiye'deki tüm turizm otelcilik liseleri için bu böyle. Öğrencilerimizin iş sorunu gerçek anlamda yok, bu çok gurur verici. Bütün öğrenciler nöbet sistemiyle çalışıyorlar. Onuncu sınıfta başlıyorlar. Onuncu sınıftan on birinci sınıfa kadar iki dönem boyunca bu eğitimi alırken aynı zamanda nöbet de tutuyorlar. Onuncu sınıfın ikinci döneminden itibaren on ikinci sınıfın sonuna kadar asgari ücretin üç bölü bir oranında devlet katkısıyla harçlıklarını da kazanıyorlar çocuklar ve tam sigortalılar. Ayrıca kaza sigortaları da bu şekilde tam sigortalı kapsamında. Yani her anlamda tüm meslek liseleri gibi okulumuza öğrenciler için çok iyi bir eğitim alanı."

"MARKALAŞMIŞ BİR YEMEK FİRMASIYIZ"

Okul Müdürü Tümgan, sadece taşımalı ve okul öncesi eğitim gören öğrencilere değil, dışarıdan gelen talepleri de karşılamaya başladıklarını belirtti. Tümgan, "Alan şefimiz Mine Öztürk hanımefendi, kendisi bizim hem alan şefim hem müdür yardımcımız. Kendisinin girişimleriyle Türk Patent Kurumu'muzdan yemek üretimimize, yemek hizmetleri sektöründe kozalak adı altında yemeğin liselisi sloganıyla bir yemek üretim merkezi kattık. Burada şu demek oluyor; taşımalı öğrencilerin ve kendi öğrencilerimizin yemeklerini yaparken tüm Yozgat'ın da düğün, cenaze özel gün bu tarz etkinliklerin tamamında artık markalaşmış bir yemek firmasıyız. Bu bizim için çok önemli bir gelişme. Yine bunu da tamamen çocuklarımız yürütüyor" ifadelerini kullandı.