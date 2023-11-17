Yozgat Bozok Üniversitesi'nde 'Tazelenme Üniversitesi' açıldı

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde, sosyal sorumluluk projesi olarak ortaya çıkan 'Tazelenme Üniversitesi' 55 yaş ve üzerindeki kişilere kapılarını açtı. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan yaşlılara yönelik üniversiteye yaşları 56 ile 74 arasında olan 30 kişi, haftada bir gün birçok alanda ders almaya başladı.

Tazelenme Üniversitesi'nin, teknoloji ve tıp alanındaki gelişmelerle birlikte artan yaşam süresi ve yaşlı nüfusa bağlı olarak yaşlanma sürecindeki bireyleri sağlıklı yaşlanma ve sosyal hayata katılım açısından geliştirmek amacıyla Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde açıldığı kaydedildi. Üniversitede, yaşlı bireylere tarih, sanat, yabancı dil, felsefe, din kültürü, sağlık ve genel kültür gibi birçok konuda eğitim hizmeti veriliyor. Düzenlenen toplu aktiviteler, geziler, toplu yemekler, doğa yürüyüşü ve çeşitli sanatsal aktivitelerle sosyal hayata daha aktif ve toplum içinde daha verimli bir şekilde katılmaları sağlanıyor.

"Yozgat özelinde düşündüğümüz zaman yaşanan bir nüfusa sahibiz" diyen Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enver Yaşar, Tazelenme Üniversitesini devam eden yaşlıların hem hayallerini gerçeğe dönüştürüp, bilgilerini tazelediklerini hem de kendilerini daha dinç hissettiklerini söyledi.

"TAZELENDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM, TAZELENİYORUZ"

Tazelenme Üniversitesine devam eden Kezban Bozdemir, Bahadın kasabasından geldiğini, tazelenme üniversitesinin Yaşlanma Vakfı'ndan doğduğunu belirtti. Bozdemir, "Ben kendi adıma çok mutluyum, tazelendiğimizi düşünüyorum, tazeleniyoruz. Okuldan, eğitimlerden, arkadaşlarımızdan çok memnunuz. Çok büyük keyif alıyoruz. Hayata dair yaşamayı, belki çocuklar bizden ders alıyor ama bir de hocalarımızdan etkili bir iletişimi, kaliteli bir yaşam tarzını, kaliteli bir yaşamı öğreniyoruz. Şimdi az önce birlikte yemekteyiz, 'teyzeciğim neden okuyorsunuz?' Benim oğlum da istemedi ama ben mutluyum, tazelenmek, yeniden bir üniversite hayatı görmek, okumak beni mutlu ediyor. İnsanların da bütün amacı hayatta mutlu olmaktır. Ben de böyle mutluyum" ifadelerini kullandı.

"BİZİM YAŞ GRUBUNDA OLAN ARKADAŞLAR İÇİN DE TAVSİYE EDERİM"

Eskişehir'de ikametgah eden, emekli olduktan sonra da Yozgat'a yerleşen Özcan Yerden, tazelenme üniversitesine devam etmekten mutlu olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Bozok Üniversitesinin Tazelenme Üniversitesi adı altında açmış olduğu bölüme kaydımızı yaptırdık. Bu kayıt biraz kolay oldu bizim için ama içerik olarak biraz da zor çünkü gençlikte edinmiş olduğumuz bilgilerle şu anki yaş itibariyle edinmiş olduğumuz arasında fark var, zorlanıyoruz ama hocalarımızın sayesinde de atlatmaya çalışıyoruz. Diğer üniversitelerde de bu faaliyetin olması kaçınılmaz gibi görünüyor. İki yıllık Halkla İlişkiler mezunuyum. Gerçekten gençliğimizde bir üniversite hayatı yaşamak isterdim. Koşullar nedeniyle gidemedik. Sevinçliyim ben bu konuda çünkü gençlerle beraber olmak, hocalarla beraber olmak bizim için fevkalade bir şey. Diğer bizim yaş grubunda olan arkadaşlar için de tavsiye ederim. Tabii üniversitelerin koşulları nedir, nasıl açarlar, diğer katılımcılar nasıl katılım sağlarlar, ona da bakmak lazım. Şanslıyız biz, kendi adıma söylüyorum. Bu konuda kimin emeği geçmişse hepsine çok çok teşekkür ederim. Bu faaliyetin de devam etmesi herkes için iyi olacağını düşünüyorum."

Mehmet Ali Erbaş ise, "Tazelenme Üniversitesi'nde çok iyi bilgiler alıyoruz. Burada bilmediğimiz bazı konuları tazeleniyor. Arkadaşlarımızdan da çok iyiyiz ve bir sosyal yönümüz oluyor. Yıllar sonra üniversite özlemini yaşamak, hayalini yaşamak bizim için bir özlemdi. Bunu da tazeleme üniversitesi sayesinde gideriyoruz" diye konuştu.