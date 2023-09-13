Yoksulluk Nedeniyle Eğitim Lüks Hale Geldi

Yeşil Sol Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, yoksulluk nedeniyle eğitimin temel insan hakkı olmaktan çıkıp lüks hale geldiğini öne sürdü. Koca, eğitimdeki sorunların arttığını ve öğrencilerin yeni eğitim-öğretim döneminin heyecanını yaşayamadığını belirtti.

Yeşil Sol Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, "yoksulluk nedeniyle eğitimin temel insan hakkı olmaktan çıkıp lüks hale geldiğini" öne sürdü.

Koca, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eğitimde kronik sorunların her yıl arttığını savundu.

Öğrencilerin, bu sorunlar nedeniyle yeni eğitim-öğretim döneminin heyecanını yaşayamadığını söyleyen Koca, eğitim masraflarının velileri zor durumda bıraktığını belirtti. Koca, "Yoksulluk nedeniyle eğitim temel insan hakkı olmaktan çıkıp lüks hale geldi. Eğitime erişilemediği gerçeğiyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Koca, eğitim materyal ve malzeme fiyatlarındaki artışın, çok sayıda öğrencinin okuldan uzaklaşmasına yol açacağını, bu durumun özellikle kız çocuklarının okula devam etmesine engel teşkil edeceğini öne sürdü.

Eğitimdeki eşitsizliklerin gittikçe derinleştiğini savunan Koca, "Eğitime bütçeden ayrılan pay her yıl azaldı. Eğitim, iktidar tarafından paralı okullara devrediliyor. İyi eğitim, ancak parası olanların ulaşabileceği ticari mala dönüştürüldü." dedi.

Perihan Koca, deprem bölgesinde eğitim-öğretimin de aralarında bulunduğu temel ihtiyaçlara erişilemediğini, bu sorunlarının çözülmesi gerektiğini ifade etti.