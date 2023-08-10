YÖKAK Değerlendirme Takımı Atatürk Üniversitesi'nde Saha Ziyaretlerini Tamamladı

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Değerlendirme Takımı tarafından gerçekleştirilen saha ziyaretleri tamamlandı. Heyet, üç günlük süreçte 38 yüz yüze toplantı ve 300'den fazla akademisyen ve idari personel ile yüz yüze görüştü.

Üniversitelerin kendi güçlü ve gelişmeye açık yönlerini tanımaları ve iyileştirme süreçlerine katkı sağlamaları amacıyla YÖKAK tarafından düzenlenen incelemeler devam ediyor. Bu kapsamda Atatürk Üniversitesini ziyaret eden heyet, yapmış olduğu saha incelemeleri ve yüz yüze görüşmeleri tamamladı. Yoğun bir program dahilinde gerçekleşen ziyaret, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın rektörlük makamında misafirlerini ağırlaması ile son buldu.

YÖKAK tarafından gerçekleştirilen bu uygulamanın ülke yükseköğretimine ivme kazandırdığını aktaran Rektör Çomaklı, gerek fiziki imkanların daha da geliştirilmesi gerekse akademik ve idari personelin çalışma standartlarının yükselmesi noktasında önemli katkılar sunan değerlendirme sürecinin tamamlandığını ifade ederek elde edilen verilerin Atatürk Üniversitesinin dünya ile rekabet etme noktasında önemli kazanımlar sağlayacağını dile getirdi. Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ışığında önemli bir değişim yaşandığını vurgulayan Rektör Çomaklı, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma katkı başlıklarında gerçekleştirilen yapısal dönüşümlerin üniversite hanesine olumlu şekilde yansıdığına dikkat çekti.

Rektör Çomaklı: "Üniversite Olarak Kendimizi Yenilemeye ve Geliştirmeye Devam Ediyoruz"

Her geçen gün kendisini daha geliştiren Atatürk Üniversitesinin, bu doğrultuda tüm aile bileşenleri ve dış paydaşlarıyla birlikte topyekün bir büyüme ve gelişme gösterdiğini belirten Rektör Çomaklı: "Üniversite olarak kendimizi sorgulamaya, yenilemeye ve geliştirmeye devam etmekteyiz. Bulunduğu bölge için hayati bir öneme sahip olan üniversitemiz, bu sorumluluğun üstesinden gelme adına çalışmalarını sürdürüyor. Ülkemizin vizyon projeleri arasında yer alan birçok çalışmayı hayata geçiren, bilimsel çalışmalara altyapı imkanı tanıyan, müzeler ve sosyal imkanlar ile toplumla iç içe olan üniversitemiz, 67 yıllık tarihi ve birikimiyle ülkesine faydalı bireyler yetiştirmeye devam edecek. Bu düşüncelerle; saha ziyaretlerinde yoğun çaba gösteren YÖKAK Değerlendirme Takımının değerli üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca sürekli iyileşme anlayışıyla geleceğe yönelik doğru ve kararlı adımlar atmamız noktasında bizlere destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖKAK Başkanımız Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'a teşekkürü bir borç bilirim" dedi.

" Atatürk Üniversitesi, Araştırma Üniversite Ünvanı ile Daha da Geniş İmkanlara Sahip Oldu"

Erzurum'da bulunmaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden Değerlendirme Takımı üyeleri ise Atatürk Üniversitesinin ülke yükseköğretiminde önemli bir konumda bulunduğunu belirterek Araştırma Üniversite ünvanı ile daha da geniş imkanlara sahip olduğunu ifade ettiler. Değerlendirme sürecinin oldukça verimli geçtiğini vurgulayan heyet üyeleri, tarihi ve kültürü ile kadim bir geleneğe sahip olan Erzurum'u da gezme ve görme fırsatı bulduklarını ve oldukça etkilendiklerini belirterek Rektör Çomaklı nezdinde tüm üniversite ailesine başarı dileklerini iletti. - ERZURUM