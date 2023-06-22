Üniversitelerarası Kurulun 19 Haziran'daki toplantısında YÖKAK'a üye seçilen Kocabıçak, bugünkü kurul toplantısında başkanlığa getirildi. Yükseköğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası standartlara göre değerlendirmeler yapan, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürüten YÖKAK, 4 yılda bir paydaş kurumları tarafından seçilen veya görevlendirilen kurul üyeleri arasından başkanını belirliyor.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanlığına Prof. Dr. Ümit Kocabıçak seçildi.

Üniversitelerarası Kurulun 19 Haziran'daki toplantısında YÖKAK'a üye seçilen Kocabıçak, bugünkü kurul toplantısında başkanlığa getirildi.

Yükseköğretim kurumlarının eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası standartlara göre değerlendirmeler yapan, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürüten YÖKAK, 4 yılda bir paydaş kurumları tarafından seçilen veya görevlendirilen kurul üyeleri arasından başkanını belirliyor.

Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'ın özgeçmişi

Kocabıçak, 1962'de Sakarya'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak Mühendisliği Bölümünden 1983'te mezun olan Kocabıçak, 1985'te İTÜ'de yüksek lisansını, 1994'te İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde doktorasını tamamladı.

Sakarya Üniversitesinde 1995'te yardımcı doçent, 1999'da Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat alanında doçent, 2005'te Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Yazılımı Anabilim dalında profesör unvanını alan Kocabıçak, 2010'da akreditasyon süreçlerini ulusal ve uluslararası alanda kolaylaştıracak Sakarya Üniversitesi Yönetim Bilgi Sistemi'nin (SABİS) kurulmasına öncülük etti.

Kocabıçak, üniversiteye 2015 ve 2018'de verilen EFQM Avrupa Kalite Ödülü'nün alınmasına katkı sağlayan çalışma ekibinde de yer aldı.