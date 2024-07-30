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YÖK ve YTB arasında burs programı iş birliği protokolü imzalandı

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında, Türkiye Uluslararası Değişim Burs Programı İş Birliği Protokolü (TIES) imzalandı. Protokol kapsamında Türkiye'deki yükseköğretim kurumları ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında imzalanan ikili değişim anlaşmaları kapsamında Türkiye'de lisans ve lisansüstü programlarda eğitim alacak öğrencilere burs sağlanacak.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) arasında, burs programlarına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

YÖK ve YTB arasında ' Türkiye Uluslararası Değişim Burs Programı İş Birliği Protokolü (TIES)' imzalandı. Protokol uyarınca Türkiye'deki yükseköğretim kurumları ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında imzalanan ikili değişim anlaşmaları kapsamında Türkiye'de lisans ve lisansüstü programlarda azami 2 yarıyıl eğitim alacak öğrencilere burs sağlanacak. Burs programıyla Türkiye'nin yükseköğretimde uluslararasılaşma hedeflerine katkı sunulması, küresel uluslararası öğrenci hareketliliğindeki pozisyonunun güçlendirilmesi ve Türkiye'ye gelen uluslararası öğrenci çeşitliliğinin arttırılması hedefleniyor. Burs programı kapsamında sunulacak imkanlar; aylık nakdi burs, ulaşım ve konaklama hizmetlerini kapsıyor.

YÖK Başkanı Erol Özvar, öğrenci ve akademi hareketliliğini önemsediklerini ve bu konuda çeşitli destekler sağladıklarını belirterek, "Protokol kapsamında lisansüstü öğretimde de öğrenci değişim hareketliliği desteklenecek. Üniversitelerimiz bu destekten istifade edebilecek. Hayırlı olsun" dedi.

YTB Başkanı Abdullah Eren de protokolle üniversitelerin ikili anlaşmalar çerçevesinde yurt dışındaki üniversitelerden değişim öğrencisi olarak Türkiye'ye getirilmesini istedikleri öğrencilerin burslandırılmasını sağlayacaklarını kaydederek, "Dolayısıyla biz aslında üniversitelerimizi finanse ediyor olacağız. Yükseköğretim Kurulu da üniversitelerimizi buna teşvik edecek. Kısa süreli değişim programıyla daha kısa sürede daha fazla uluslararası öğrenciyi Türkiye'de ağırlamış olacağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

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