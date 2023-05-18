YÖK, Üniversitelerde Dönem Sonu Sınavları Tarihi Hakkında Karar Aldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde dönem sonu sınavlarının 1 Haziran 2023'ten sonra yapılmasına karar verdi. Yapılan açıklamada; "2022-2023 akademik yılı dönem sonu sınavlarının 1 Haziran 2023 tarihinden sonra yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

Yükseköğretim Kurulu'ndan, dün yapılan Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararları bugün yapılan yazılı açıklama ile duyurdu. Açıklama şöyle:

"Kahramanmaraş merkezli depremlerin ülkemiz genelindeki etkileri, depremden etkilenen vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin barınma durumları, sosyal koşullar ve sürdürülebilir öğretim süreçleri değerlendirilerek 2022-2023 akademik yılı bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 1 Haziran 2023 tarihinden önce başlatılmaması hususu, 17 Mayıs 2023 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2022-2023 akademik yılı dönem sonu sınavlarının 1 Haziran 2023 tarihinden sonra yapılmasına karar verilmiştir.

Öte yandan Yükseköğretim Kurulu Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere pek çok ildeki üniversitelerin yüz yüze eğitim verilen programların sınavlarının yüz yüze, çevrim içi eğitim verilen programların sınavlarının çevrim içi yapılmasına yönelik kararını destekledi."