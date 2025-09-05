YÖK'ten Yurt Dışında Eğitim Alacak Öğrencilere Uyarı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), yurt dışında yükseköğrenim görmeyi düşünen öğrencileri yanıltıcı reklam, slogan ve duyurular konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, "Kayıt dönemlerinde, yurt dışındaki üniversitelerden bir kısmının, yükseköğrenimine yurt dışında devam etmek isteyen öğrencilerimizi 'YÖK denkliği', 'YÖK tanınırlığı', 'YÖK desteği' gibi sloganlarla etkilemeye ve yönlendirmeye çalıştıkları görülmektedir. Öğrencilerimizin, özellikle başarı sıralaması şartı aranan diploma programlarının 'denklik' ve 'yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş' şartlarını dikkate alarak değerlendirme yapmaları ve karar vermeleri, mağdur olmamaları için son derece önemlidir. Yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilerimiz, kurulumuz tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarını e-Devlet'ten görebilir. İnternet adresinden gerekli kontrolleri sağlayabilir" ifadelerine yer verildi.