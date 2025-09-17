YÖK'ten Üniversite Eğitimini Bırakan Öğrenci Sayısına Açıklık

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK), 2015-2025 yıllarında 19 milyonu aşkın öğrencinin üniversite eğitimini bıraktığı yönündeki iddialara ilişkin, "Son 10 yıl 9 ayda kendi isteğiyle kaydını sildirerek 'yükseköğretim öğrencisi' vasfını yitiren kişi sayısı 1 milyon 400 bin 949'dur" açıklamasını yaptı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, '2015-2025 yılları arasında 19 milyonu aşkın öğrencinin üniversite eğitimini bıraktığı' yönündeki iddialara yer verildiği belirtilerek, "1 Ocak 2015 tarihinden bugüne açık öğretim, ön lisans, lisans ve yüksek lisans dahil olmak üzere kendi isteğiyle kayıtlı olduğu yükseköğretim programından kaydını sildiren öğrenci sayısı 2 milyon 806 bin 779'dur. Bunlardan 1 milyon 405 bin 830'u başka bir yükseköğretim programında daha kaydı bulunan öğrencilerden oluşmaktadır. Dolayısıyla son 10 yıl 9 ayda kendi isteğiyle kaydını sildirerek, 'yükseköğretim öğrencisi' vasfını yitiren kişi sayısı 1 milyon 400 bin 949'dur" ifadelerine yer verildi.

Başarısızlık, ders kaydını yenilememe, eksik belge gibi nedenlerle üniversite tarafından kaydı silinen toplam öğrenci sayısının 4 milyon 398 bin 166 olduğu kaydedilen açıklamada, "Belirtilen dönemde 10 milyon 65 bin 72 öğrenci mezun olmuş, 1 milyon 986 bin 993 öğrenci 'yatay geçiş', 'aktarma' veya 'başka bir programa kayıt yaptırma' suretiyle, yükseköğrenimine devam etmiştir. Bu süreçte ayrıca 11 bin 598 öğrencinin vefat nedeniyle kaydı silinmiştir. Dolayısıyla 19 milyon 268 bin 608 rakamı çeşitli nedenlerle (mezuniyet, yatay geçiş, aktarma, başka programa kayıt yaptırma, üniversite tarafından kayıt silme, kendi isteğiyle kaydını sildirme, vefat) kayıt silme işlemi yapılan toplam öğrenci sayısını ifade etmektedir" denildi.