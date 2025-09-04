YÖK'ten özel kontenjanlara 20 bin aday yerleşti

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) tarafından şehit yakını, gazi- gazi yakını, depremzede ve 34 yaş üstü kadın adaylara tanınan özel kontenjanlara, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) kapsamında yaklaşık 20 bin aday yerleşme hakkı kazandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; üniversitelerde tanınan özel kontenjanlar, önceki yıllarda olduğu gibi 2025- Yks'de büyük ilgi gördü. 2025- Yks yerleştirme sonuçlarına göre; bu kapsamda açılan kontenjanların büyük bir bölümü doldu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri nedeniyle bölgedeki öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için 2023 yılında uygulamaya konulan depremzede kontenjanlarından; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde ikamet eden adaylar ile depremden etkilenen iller dışında olan fakat bu illerde ortaöğretimin son sınıfında öğrenim gören adaylar yararlanabiliyor. 2025-YKS'de depremzede adaylar için ayrılan 9 bin 141 ek kontenjanın yüzde 95'i doldu. Toplam 8 bin 726 aday yükseköğretim programlarına yerleşti. Şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar için vakıf yükseköğretim kurumlarında ayrılan toplam 4 bin 45 burslu öğrenci ek kontenjanının ise 971'ine yerleştirme yapıldı. Böylece bu kontenjandaki doluluk oranı yüzde 24 olarak gerçekleşti.

ÜNİVERSİTELER İLK 34 YAŞ ÜSTÜ KADIN MEZUNLARINI VERDİ

34 yaş üstü kadınlara yönelik ek kontenjan kapsamında, 2023 yılında ön lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler, yükseköğretim yolculuklarını tamamladı. Ön lisans programını bitiren 1557 kadın öğrenci, bu yıl mezuniyet sevinci yaşadı. Yükseköğretim Kurulu'nca uygulamaya konulan ve daha önce yükseköğretim imkanlarından faydalanma fırsatı bulamamış 34 yaş üstü kadınlara 2025-YKS'de 11 bin 682 ek kontenjan ayrıldı. Toplam 9 bin 309 kadın aday bu haktan yararlanarak üniversiteli olmaya hak kazandı. Bu kontenjanlardaki doluluk oranı yüzde 80 oldu. 34 yaş üstü kadın adaylar, bu ek kontenjan sayesinde pek çok farklı programa yerleşti. 2025-YKS'de örgün öğretim programları içerisinde en çok tercih edilen program çocuk gelişimi oldu.

'HAK KAYBI VEYA EŞİTSİZLİK SÖZ KONUSU DEĞİL'

2025-YKS'de şehit yakını, gazi- gazi yakını, depremzede ve 34 yaş üstü kadın adaylar için ayrılan toplam 24 bin 868 ek kontenjanın, 19 bin 6'sına yerleştirme yapıldı. Adaylar, henüz dolmayan 5 bin 862 kontenjan için önümüzdeki günlerde açıklanacak ek yerleştirme sürecinde başvuru yapabilecek. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yaptığı yazılı açıklamada, yükseköğretimde kapsayıcılığı ve toplumsal katılımı önemsediklerini belirterek, söz konusu kontenjanlarla özellikle dezavantajlı adayların yükseköğretime erişimini kolaylaştırmayı amaçladıklarını vurguladı. Özvar, genel kontenjan ve özel kontenjan şartlarına göre tercih yapan ve yerleşen adayların, kendi kategorileri içerisinde ayrı sıralamalara tabi olduklarına dikkat çekerek, "Böylece adaylar arasında herhangi bir hak kaybı veya eşitsizlik söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Depremzede adaylar için ayrılan ek kontenjanların gençlerin eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmeleri açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Erol Özvar, şehit eş ve çocukları, gazi eş ve çocukları ile gazi olan adaylar için ayrılan ek kontenjanların ise şehit yakınlarına, gazilere olan şükran borcunun mütevazı bir ifadesi olduğunu belirtti. 34 yaş üstü kadınlara yönelik ek kontenjanların fırsat eşitliğini genişletmek ve yükseköğretime adil erişimi artırma hedefiyle tasarlanıp uygulamaya geçirildiğini hatırlatan Özvar, dezavantajlı gruplara telafi imkanı sunulmasının ve her ferdin eşit fırsatlara sahip olmasının sosyal devletin gereği olduğuna işaret etti.