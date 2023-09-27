YÖK Başkanı Üniversitelerin Ziraat Alanındaki Katkılarını Vurguladı

YÖK Başkanı Erol Özvar, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni ziyaret ederek üniversitelerin ziraat alanında yaptığı çalışmaları inceledi. Özvar, yerli tohumlarla bitki, meyve ve ağaç yetiştirilmesine hizmet eden üniversitelerin önemine vurgu yaptı.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Üniversiteler zirai ürünlerde tabii, yerli tohumlarla bitki, meyve ve ağaç yetiştirilmesine hizmet etmektedir. Bu bakımdan üniversitelerimizle ne kadar iftihar etsek azdır" dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ayaş Bahçe Bitkileri Araştırma ve Uygulama İstasyonu'nu ziyaret etti. Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ve kurum temsilcilerinin katıldığı organizasyonda Ayaş'ta yetişen doğal sebze ve meyveler katılımcılara ikram edildi. YÖK Başkanı Özvar ve Rektör Ünüvar daha sonrasında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne ait domates tarlasında köylülerle domates topladı.

Özvar, bulundukları Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Meslek Yüksekokulu'nun çalışan ve öğrencileri tarafından yetiştirilen bitkileri incelediklerini belirterek, "Şu sıralar tam mevsiminde Ayaş'ta domates yetişiyor. Hibrit olmayan, tamamen orijinal, yerli domateslerimizin üniversitemiz tarafından nasıl yetiştirildiğine burada şahitlik ettik. Tamamen tabiatla uyumlu, enerji tasarrufu olan, suyu sağlıklı ve ilaçlamadan ziyade tabii olarak faydalı böcekler ile tarlaların, bahçelerin korunduğuna ve bitkilerin yetiştirildiğine şahit olduk" ifadelerini kullandı.

'ELİMİZDEN GELEN KATKIYI VERMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Üniversitelerin, Türkiye'nin bölgesel kalkınma, ziraat, sanayi ve hayvancılığına çok önemli katkılarda bulunduğunu aktaran Özvar, "İlgili bakanlıklarla beraber bizler YÖK olarak ülkemizin gelişmesine elimizden gelen en fazla katkıyı vermeye çalışıyoruz. Bu katkı sadece nitelikli öğrencilerin yetiştirilmesiyle değil, aynı zamanda uygulamada çalışan araştırmacıların da yetiştirilmesine mümkün olduğu kadar katkı vermeye çalışıyoruz. Bu bakımdan inşallah önümüzdeki dönemde çok daha güzel sonuçların elde edileceğini buradan sizlerle paylaşmak isterim. Üniversiteler zirai ürünlerde tabii, yerli tohumlarla bitki, meyve ve ağaç yetiştirilmesine hizmet etmektedir. Bu bakımdan üniversitelerimizle ne kadar iftihar etsek azdır" diye konuştu.

YÖK Başkanı Özvar, 2023-2024 akademik yılın hayırlı uğurlu olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.