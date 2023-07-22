YÖK Başkanı Üniversite Rektörlerine Tercih Sürecinde Destek Çağrısı Yaptı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih heyecanı yaşayan adaylara destek olmaları için üniversite rektörlerine çağrıda bulundu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, tercih sürecine ilişkin rektörlere gönderdiği mesajda, yükseköğretim tercihi yapacak adaylara yönelik rehberlik ihtiyacı bulunduğunu belirtti. Prof. Dr. Özvar, öğrencilere rehberlik yapan ve programlar hakkında tanıtım hizmetleri sunan üniversiteleri takdirle izlediğini, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sağladığı rehberlik hizmetini de bu kapsamda oldukça önemsediğini belirtti. Özvar mesajında, "Öğrencilerimizin akademik hayatlarına ve geleceğine yönelik bu önemli destekleri sunduğunuz için sizlere teşekkür ederim. Üniversitelerimizin sağladığı bu hizmetler, öğrencilerimizin üniversite hayatlarını daha verimli kılarak gelecekteki kariyerlerine katkıda bulunmaktadır. Öğrencilerimizin, bilinçli ve doğru tercihler yaparak potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmeleri için rehberlik ve tanıtım hizmetleri sağlamak fevkalade önemlidir. Dahası, adaylara sunacağınız hizmetlerin sadece sizin programlarınızı değil, diğer programları da kapsamasına ihtiyaç bulunmaktadır. Adaylara yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir yanlış bilgi verilmesini ve daha sonrasında oluşabilecek mağduriyetleri engellemenin en etkili yolu, doğru bilgilerle sunacağınız bu kamusal hizmet olacaktır" dedi.

Özvar, rektörlere çağrıda bulunarak, "Bu bağlamda, rehberlikten sorumlu tüm personelin ve adayların Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından hazırlanan 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan güncel bilgilere danışmalarının önemini hatırlatmak isterim. Türkiye'nin yükseköğretim sektöründe öğrenci odaklı bir yaklaşım benimsememiz, üniversitelerimizin kalitesini artıracak ve gençlerimizin geleceğe güvenle adım atmalarına yardımcı olacaktır. Bu çerçevede, adaylara sunulacak mevcut hizmetlerin gözden geçirilmesi veyahut yeni hizmetlerin sağlanması konusunda gerekli planlamaların yapılması için gereken özeni göstermenizi bekliyorum. Bu süreçte göstereceğiniz çabaların, adaylarımızın doğru tercihte bulunmalarına katkı yapacağına inancım tamdır" ifadelerini kullandı.