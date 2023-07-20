YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan YKS Tercih Dönemi İle İlgili Öneriler

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, adayların tercih döneminde istedikleri programlar hakkında en kapsamlı ve doğru bilgiye YÖK'ün Atlas tercih robotu aracılığıyla ulaşabileceklerini belirtti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2023-YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Twitter hesabından açıklama yaptı. Özvar, adayları tebrik ederek, tercihlerle ilgili önerilerde bulundu. Özvar, şöyle dedi: "Bugün, üniversite adaylarımızın ve ailelerimizin heyecanla beklediği an geldi. YKS sonuçlarının adaylarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle adaylarımıza bazı mesajlar vermek istiyorum. Öncelikle, bu süreçte yoğun bir şekilde çalışan sizlere daima destek oldukları için ailelerimize ve öğretmenlerimize özel bir teşekkür borçluyuz. Önünüzde, sizlerin bundan sonraki yükseköğretim hayatını belirleyecek tercih dönemi var. İstediğiniz programlar hakkında en kapsamlı ve doğru bilgiye YÖK Atlas aracılığıyla ulaşabilirsiniz. YÖK Atlas ile programların altyapıları, akademik kadroları, yerleşen öğrenciler, başarı sıralamaları ve kontenjanlar gibi birçok konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. Tercih edeceğiniz programlar hakkında karar verirken Lisans/Önlisans Tercih Sihirbazı modülünden detaylı bir inceleme yapabilirsiniz. 'YKS Tercih Listem' modülünü kullanarak tercih listesi oluşturabilirsiniz. Yükseköğretim öğrencilerimizin daha iyi koşullarda ve nitelikli eğitim almaları için Yükseköğretim Kurulu olarak çalışmalarımızı sürdürmekte ve öğrencilerimize burs, staj ve mezuniyet sonrası istihdam konularında avantajlar sunmaktayız. Yükseköğretim kurumlarımızın sizlere sağlayacağı bilgi ve birikimle mezun olduğunuzda, topluma katkı sağlayacağınıza inancım tamdır. Hepinize tercih döneminde kolaylıklar diliyorum, bahtınız açık olsun."