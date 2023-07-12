YÖK Başkanı Özvar: "Üniversiteyi tercih edecek adayların peşinde koşulması üniversiteler açısından önemli bir hedef"

RİZE - Yükseköğretim Kurumu Başkanı Erol Özvar katıldığı Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Olağan Toplantısında, "Üniversiteyi tercih edecek adayların peşinde koşulması üniversiteler açısından önemli bir hedef" dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Olağan Toplantısı için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine geldi. Özvar, Üniversite tarafından yapılan projeler ile ilgili kurulan stantları gezmesinin ardından toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan Özvar, özel ve devlet üniversitelerin birbirleriyle yapacakları rekabetle birlikte üniversitelerin kalitelerinin ve akademik üretkenliğininim artacağını belirtti.

YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet ve özel üniversitelerinin aralarında yapacakları rekabetin Türkiye için önemli olduğunu ifade ederek, "Biz inanıyoruz ki rekabet sadece vakıf veyahut Dünya'da örneklerine rastladığımız gibi özel üniversiteler arasında gerçekleşmesi gereken bir süreç olduğunu düşünmüyoruz. En az vakıf üniversiteleri kadar devlet üniversitelerinde de tatlı rekabetin meydana gelmesini, üniversitelerimizin daha iyi AR-GE yapabilmesi, daha kaliteli eğitim-öğretim süreçlerine sahip olabilmek, daha fazla toplumsal faydayı temin edecek şekilde üniversitelerimiz kendi aralarında yarışmaları üniversitelerimizin hem kalitesini arttıracak. Hem akademik üretkenliğini yükseltecektir diye düşünüyoruz. Devlet veyahut kamu üniversitelerinin genel veya sınava girdikten sonra kazanacak öğrencilerini beklemektense o Üniversiteyi tercih edecek adayların peşinde koşulması üniversiteler açısından önemli bir hedef olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle devlet üniversitelerimiz arasında ve vakıf üniversitelerimiz arasında akademik üretkenliği, araştırma ve geliştirmeyi, eğitim-öğretim alanında kaliteyi daha fazla üst düzeye çıkartacak bir yarışmanın ülkemizin yüksek öğretim de değil aynı zamanda ülkemizin Dünya'ya verdiği bilimsel üretime de önemli katkılar sağlayacak. Bu alanda önemli bir rol oynamasına vesile olacağına inandığımı ifade etmek isterim" diye konuştu.