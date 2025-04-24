YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, KKTC'ye resmi ziyarette bulundu

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, resmi ziyarette bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun davetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gitti. Özvar ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, "KKTC Milli Eğitim Bakanı Sayın Nazım Çavuşoğlu'nun davetine icabetle KKTC'yi ziyaret ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere vermiş olduğu talimat, Türkiye ile KKTC yükseköğretim sistemlerinin birbiriyle çok daha yakın etkileşim içerisinde olması, bu alandaki her türlü iş birliği çalışmalarını arttırmamız ve var olan ilişkileri daha ileri taşımamız noktasındadır. İnanıyorum ki, ziyaretimiz iki kardeş ülke açısından fevkalade olumlu, kaliteli, hayırlı sonuçlar doğuracaktır. Yükseköğretim Kurulu olarak KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, YÖDAK ve KKTC'deki üniversitelerin rektörleriyle genişletilmiş üniversiteler toplantısına katıldık. Uluslararası görünürlük ve repütasyon nasıl ki Türkiye'deki 208 üniversitemizin temel önceliği ise KKTC üniversitelerinin de aynı misyon ve vizyonla ilerlemesini istiyoruz. Bunun için üniversitelerin akademik üretkenliklerini artırması şarttır. Uluslararası bilimsel doküman üretiminde rekabet üretemezsek arzu ettiğimiz hedeflere varamayız. Dünya standartlarında olan Türkiye'deki yükseköğretim kalite güvence sistemine ilişkin tecrübelerimizi KKTC'li kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın yönlendirmeleriyle dijitalleşme konusunda çok önemli adımlar attık. YÖKSİS üzerinden yaptığımız bu iş birliğinden önemli sonuçlar çıktığını bilhassa vurgulamak isterim. Bilişim alanındaki ortak çalışmalarımızı daha da yukarı taşıyacağız. Türkiye'de de hep vurguladığım gibi "Verisine sahip çıkamayan üniversitesine sahip çıkamaz" ifadelerini kullandı.