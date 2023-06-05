YÖK Başkanı Özvar: Engelli kadın öğrenciler üniversiteye erişimde daha fazla dezavantajla karşı karşıya

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Engelli öğrencilerimizin yaklaşık 3'te 1'i kadınlardan oluşmaktadır. Kadın engelli öğrenciler, erkek öğrencilere kıyasla daha fazla dezavantajla karşı karşıya kalmakta ve üniversiteye erişimde sorunlar yaşamaktadır" dedi.

YÖK Başkanı Özvar, Başkanlık'ta düzenlenen '2023 Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni'ne katıldı. Özvar, üniversite rektörleri ve engelli öğrencilerin yer aldığı programda, 'Engelsiz Üniversite Bayrağı' ve 'Program Nişanı' alan 21 üniversite rektörüne ödüllerini verdi. Yükseköğretim Bilgi Sistemi verilerine göre; farklı engel düzeylerindeki öğrenci sayısının 56 bin civarında olduğunu belirten Özvar, "Bu sayı yükseköğretim sistemimizdeki öğrencilerin yaklaşık yüzde 0,8'ini teşkil etmektedir. Engelli öğrencilerimizin yaklaşık 3'te 1'i kadınlardan oluşmaktadır. Kadın engelli öğrenciler, erkek öğrencilere kıyasla daha fazla dezavantajla karşı karşıya kalmakta ve üniversiteye erişimde sorunlar yaşamaktadır. Ayrıca, engelli öğrencilerin yaklaşık yüzde 90'ı, açık öğretim programı uygulayan üniversitelerimizi tercih etmektedir. Bu tercihin temel nedeni, yüz yüze eğitim programlarında ulaşım, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamamalarıdır. Özellikle engelli kadınlar, bu sorunlarla daha sık karşılaşmakta ve üniversiteye erişim noktasında daha fazla dezavantajlı bir konumda bulunmaktadır" diye konuştu.

Bu yıl 'Engelsiz Üniversite Ödülleri' için 97 üniversiteden toplam 1091 başvuru yapıldığını belirten Özvar, "47 panelist tarafından yapılan değerlendirme sonuçlarına göre; 56 üniversite toplam 295 bayrak almaya hak kazanmıştır. Bu bayraklardan 152'si mekanda erişilebilirliğe verilen 'turuncu bayrak', 92'si eğitimde erişilebilirliğe verilen 'yeşil bayrak' ve 51'i de sosyo-kültürel faaliyetlerde erişilebilirliğe verilen 'mavi bayrak' olmuştur" dedi.