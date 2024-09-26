YÖK Başkanı Özvar: 73 Yeni Dijital Programın Doluluk Oranı Yüzde 100

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Dijital ve yapay zeka temelli 73 yeni ön lisans ve lisans programı, öğrencilerimiz tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanmış ve programlarda doluluk oranı yüzde 100 olarak gerçekleşmiştir" dedi.

YÖK Başkanı Özar, YÖK'te düzenlenen 260'ıncı Üniversitelerarası Kurul Toplantısı'na katıldı. Özvar, 2024-2025 eğitim öğretim yılında pek çok üniversitede derslerin başladığını belirterek, eğitim öğretim faaliyetlerinin en sağlıklı şekilde gerçekleşmesi ve herhangi bir aksamaya mahal verilmemesi adına gereken bütün tedbirlerin alınmasının önemini vurguladı. Rektörlerden bilhassa 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere özel bir ihtimam gösterilmesini isteyen Erol Özvar, üniversitelerin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin başta ikamet ve oryantasyon olmak üzere bütün sorunlarıyla yakından ilgilenmelerini beklediklerini vurguladı. Özvar, "Bugüne kadar deprem bölgesindeki üniversitelerimizin mümkün olan en sağlıklı biçimde eğitime devam edebilmeleri ve öğrencilerimizin ikamet sorunlarının çözümü adına devletimiz muazzam bir gayret gösterdi. Üniversitelerimizin yöneticileri, akademik ve idari personelleri büyük fedakarlıkla çalıştı. YÖK olarak biz de bütün imkanlarımızla her zaman üniversitelerimizin yanında olduk. Bundan sonra da aynı şekilde üniversitelerimizin yanında olmaya ve olası bütün sıkıntıları aşmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'KALİTE STANDARDINA HASSASİYET BEKLİYORUM'

Bu yıl açılan dijital ve yapay zeka temelli 73 ön lisans ve lisans programının öğrenciler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandığını belirten Özvar, "Dijital ve yapay zeka temelli 73 yeni ön lisans ve lisans programı, öğrencilerimiz tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanmış ve programlarda doluluk oranı yüzde 100 olarak gerçekleşmiştir. Bu vesileyle, üniversite yönetimlerinden bu programlara ilişkin kalite standartları hususunda özel bir hassasiyet göstermelerini bekliyorum" dedi.

2024 Bologna Süreci Uygulama Raporu Karnesi'nde Türkiye'nin yükseköğretim alanında başarısına dikkat çeken Özvar, eksik kalınan noktalarda ise bir an önce düzeltilmesi için çalışma başlattıklarını belirterek, "Raporun geneline bakıldığında ülkemizin yükseköğretimin ilgili göstergeleri bakımından son derece başarılı bir performans gösterdiği görülmektedir. Bu durum, yükseköğretim sistemimizin Avrupa yükseköğretim alanı içindeki başarılı konumunu göstermesi bakımından memnuniyet vericidir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE AZERBAYCAN ÜNİVERSİTESİ'NE 86 ÖĞRENCİ YERLEŞTİ'

Eğitim öğretim hayatına yeni başlayan Türkiye Azerbaycan Üniversitesi'ne Azerbaycan'da başarılı öğrencilerin ilgi gösterdiğini söyleyen Özvar, bu yıl ilk olarak ODTÜ tarafından Bilgisayar Mühendisliği, İTÜ tarafından Endüstri Mühendisliği ve Hacettepe Üniversitesi tarafından Gıda Mühendisliği programlarının açıldığını kaydederek, "Bu programlara yerleşme hakkı kazanan öğrenci sayısı 86 olarak gerçekleşmiştir. Bunların arasında Azerbaycan merkezi yerleştirme sınavlarında en yüksek puanları alan başarılı öğrenciler olması Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'ne yönelik şimdiden ciddi bir teveccühün olduğunu göstermesi bakımından sevindiricidir" dedi.

Özvar, Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşmasına katkı sunacak Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi modelini, başta Türk dünyası yükseköğretim alanında yer alan ülkeler olmak üzere, farklı coğrafyalardaki ülkelerde de hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi.