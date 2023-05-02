YÖK Başkanı Özvar: 25 üniversiteye 'öncelikli alan misyonu' verilecek

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretim Kurulumuz tarafından 'Öncelikli Alanlarda Uzmanlaşan Üniversiteler Projesi' kapsamında, 15 bilim alanında 25 devlet ve vakıf üniversitesinin ilgili bölüm/programlarına öncelikli alan misyonu verilmesi kararlaştırılmıştır" dedi.

"Bu çalışmanın ardından, 43 devlet üniversitesi ve 78 vakıf üniversitesi değerlendirmeye alınarak; bu alanlarda uzmanlık ve yetkinlik gösteren üniversite bölümleri/programları 2018-2022 tarih aralığındaki yayın ve atıf performansları ile TÜBİTAK tarafından hazırlanan 'Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi Raporu' çerçevesinde incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Yükseköğretim Kurulumuz tarafından 15 bilim alanında 25 devlet ve vakıf üniversitesinin ilgili bölüm/programlarına öncelikli alan misyonu verilmesi kararlaştırılmıştır. Araştırma Üniversiteleri Destek Programı kapsamında, 2022 yılında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından oluşturulan komisyon aracılığıyla, her yıl yapılan performans değerlendirmesi sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından araştırma üniversitelerine yıllık olarak, araştırma projelerinde kullanılmak üzere kaynak tahsis edilmektedir. 2022 yılında bu kapsamda tahsis edilen toplam kaynak miktarı 100 milyon TL iken; 2023 yılında bu miktar, Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel'in de önemli katkılarıyla, 250 milyon TL'ye çıkarılmıştır."