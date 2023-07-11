YÖK Başkanı KTÜ'de TUSAŞ Laboratuvarının Açılışına Katıldı

YÜKSEK Öğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Erol Özvar, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) kurulan Türk Havacılık Uzay Sanayii ( Tusaş ) Laboratuvarının açılışına katıldı. Özvar, "Üniversitemizin yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle Tusaş'ın uzman kadrolarını bir araya getirmek suretiyle fevkalade önemli iş birliklerine ve projelere imza atacağız" dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, yürütme kurulu üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman ile TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Özkan Altay, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Trabzon'a geldi. Trabzon Valiliği ve Trabzon Üniversitesi'ni ziyaret eden YÖK Başkanı Özvar, KTÜ'de bulunan Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarı, Medikal Cihaz Tasarım ve Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde incelemelerden bulundu. Bilim insanları ve öğrencilerle sohbet ederek projeler hakkında bilgi alan YÖK Başkanı Özvar, daha sonra KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı makamında ziyaret etti.

Konuşmaların ardından TUSAŞ laboratuvarının açılışı kurdele kesim töreniyle gerçekleşti. Açılışın ardından YÖK Başkanı Özvar, TUSAŞ'da staj yağan öğrenciler ve tasarladıkları insansız su üstü aracıyla ABD'de 'RoboBoat' yarışmasında dünya ikincisi olan öğrencilerin projelerini inceledi.