YÖK Başkanı Erol Özvar, Üniversitelerin Adayları Peşinden Koşmasını İstiyor

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu Başkanı (YÖK) Erol Özvar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde düzenlenen 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Olağan Toplantısı'nda, Üniversitelerinin, gelen veya sınava girdikten sonra kazanacak öğrencilerini beklemektense, o üniversiteyi tercih edecek adayların peşinden koşmasının üniversiteler açısından fevkalade bir hedef olduğuna inanıyorum dedi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, Yürütme kurulu üyeleri Prof. Dr. Naci Gündoğan ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman ile geldiği Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler Olağan Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Rize Vali Yardımcısı Ömer Faruk Duman, 25 üniversitenin rektörü ve çok sayıda akademisyen de katıldı. Toplantı öncesi, üniversite stantlarını ziyaret eden Özvar, akademisyenlerle sohbet etti.

'UZMANLIK ALANLARINDA MİSYON YÜKLENMİŞ 77 ÜNİVERSİTEMİZ BULUNMAKTA'

Yükseköğretimin tüm süreçlerinde 'çeşitlilik, farklılaşma ve bölgesel gelişme odaklı' planlama anlayışını ve yaklaşımını önemsediklerini dile getiren YÖK Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurulu, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı ile üniversitelerin bulundukları bölgelerin ihtiyaçları, sahip oldukları potansiyel ve kapasiteyi göz önüne alarak bölgesel kalkınmanın sağlanmasında öncü, yönlendirici ve aktif bir rol oynamaları hedeflenmiştir. Yine bu programla üniversitelerin bölgesel kalkınmayı sağlamak üzere kendi hedeflerini ve stratejilerini bölgeleriyle ilişki kurarak yeniden tanımlamaları, vizyon ve misyonlarını bölgenin ihtiyaçları kapsamında farklılaştırmaları beklenmektedir dedi.

Üniversitelerle ilgili konuşan Özvar, Üniversitelerin birbirine benzemeye çalışmalarının ve aynı misyona sahip olmalarının yükseköğretimde gelişmeyi ve ilerlemeyi engelleyen bir durum olduğunu düşünüyoruz. Halihazırda belirli uzmanlık alanlarında misyon yüklenmiş olan 77 üniversitemiz bulunmaktadır. Bunlar arasında; 23 Araştırma üniversitemiz, 22 Bölgesel Kalkınma üniversitemiz, 2 Uygulamalı Bilimler üniversitemiz, 3 Sağlık Bilimleri üniversitemiz, 2 Güzel Sanatlar üniversitemiz ve son olarak da geçtiğimiz günlerde ilan ettiğimiz 25 Öncelikli Alanda İhtisaslaşan üniversitemiz yer almaktadır diye konuştu.

'BİLİMSEL ÜRETİME KATKI'

Üniversitelerin kendilerini tercih edecek adayların peşinden koşmasının iyi bir hedef olduğunu sözlerine ekleyen Özvar, Devlet yahut kamu üniversitelerinin gelen veya sınava girdikten sonra kazanacak öğrencilerini beklemektense, o üniversiteyi tercih edecek adayların peşinden koşmasının üniversiteler açısından fevkalade bir hedef olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle devlet ve vakıf üniversitelerimiz arasında da akademik üretkenliği, araştırma geliştirmeyi ve eğitim öğretim alanında kaliteyi daha fazla üst sıraya çıkartacak. Bir yarışmanın ülkemizin dünyaya katkı sağladığı bilimsel üretime de katkılar sağlayacağını, bu alanda önemli bir rol oynamasına vesile olacağını inandığımı sizlere ifade etmek isterim ifadelerini kullandı. Toplantı, konuşmaların ardından hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.