YÖK Başkanı Erol Özvar, 2023 YKS Sonuçlarına Göre Tercih Yapacak Adaylara Önerilerde Bulundu

YÖK Başkanı Erol Özvar, 2023 YKS sonuçlarına göre üniversite tercihi yapacak adaylara önerilerde bulundu. Özvar, tercih sürecinin önemini vurgulayarak, depremzedelere, 34 yaş üzeri kadınlara, şehit ve gazi yakınlarına ayrılan ek kontenjanları hatırlattı. Adaylara burslar, staj ve mezuniyet sonrası istihdam olanaklarını göz önünde bulundurmalarını tavsiye eden Özvar, Yükseköğretim Kurulu olarak yükseköğretimin kalitesini artırmak ve daha iyi olanaklar sunmak için çalıştıklarını belirtti.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre üniversite tercihi yapacak adaylara önerilerde bulundu.

YÖK Başkanı Özvar, Kurulun internet sitesinden 2023 YKS sonuçlarına göre tercih yapacak adaylara önerilerde bulunduğu bir mesaj yayınladı. Tercih sürecinin önemini vurgulayan Özvar, "Değerli üniversite adayları, Öncelikle sizlere ve ailelerinize en içten selamlarımı iletiyorum. Her birinizin eğitim ve kariyer hedeflerine yönelik heyecanını ve azmini yakından takip ediyoruz. Bu meşakkatli sınav sürecini başarıyla tamamlayarak, yükseköğrenim yolculuğunda elde etmeyi arzuladığınız hedeflere ve hayallere bir adım daha yaklaştınız. Bildiğiniz üzere 27 Temmuz'da başlayan ve 8 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan tercih dönemi içerisindeyiz. Tercih dönemi, geleceğinizin şekillenmesinde çok önemli kararları vermeniz gereken bir süreçtir. Yükseköğretim Kurulu olarak bizlerde, sizlerin bu sürecini kolaylaştırmak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Üniversite tercihlerinizi yaparken, hem Yükseköğretim Kurulu hem de diğer kurumlarımız tarafından sağlanan burslara ek olarak staj ve mezuniyet sonrası istihdam olanaklarını göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyoruz. Bu olanaklar, eğitim hayatınızı daha da anlamlı kılacak ve gelecekte sizleri daha donanımlı hale getirecektir. Yükseköğretimin, ülkemiz için taşıdığı kıymetin farkındayız. Eğitim, sadece bireylerin değil, tüm toplumun geleceğine açılan kapıdır. Bu yüzden Yükseköğretim Kurulu olarak yükseköğretimin kalitesini artırmak ve sizlere daha iyi olanaklar sunmak adına canla başla çalışıyoruz. Son olarak, emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Ailelerin ve öğretmenlerin, üniversite adaylarımızın başarısı için gösterdiği destek ve çaba da büyük bir takdiri hak ediyor. Hep birlikte ülkemizin yeni yüzyılında daha güçlü yarınlar inşa etmeye devam edeceğiz. Tüm adaylara tercihlerinde kolaylıklar diliyorum."