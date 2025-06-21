YKS'ye geç kalan öğrenci, polise rüşvet teklif etti

YKS'ye geç kalan öğrenci, polise rüşvet teklif etti
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YKS'ye geç kalan öğrenci, polise rüşvet teklif etti
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YKS'ye yalnızca 1 dakika geç kalan bir öğrenci, sınav salonuna alınmayınca görevli polise "Para vereyim abi" diyerek rüşvet teklif etti. Polis ise öğrenciyi "Bir dahakine artık" diyerek sakinleştirdi.

Türkiye genelinde milyonlarca adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yine zamanla yarış yaşandı. Bir sınav merkezinde yaşanan olay ise sınav stresinin vardığı boyutu gözler önüne serdi.

POLİSE RÜŞVET TEKLİF ETTİ: PARA VEREYİM ABİ

Sınav saatinden sadece bir dakika sonra kapıya ulaşan bir öğrenci, içeri alınmayınca büyük panik yaşadı. Kapıda görevli polis memuruna yaklaşan öğrenci, çaresizlikle "Para vereyim abi" diyerek sınava alınmak için rüşvet teklif etti.

"YAPABİLECEK BİR ŞEY YOK"

Görevli polis, yönetmelik gereği saat 10.00'dan sonra hiçbir öğrencinin içeri alınamayacağını belirterek durumu net bir şekilde aktardı. Öğrenciyi sakinleştirmeye çalışan memur, "Yapabilecek bir şey yok, bir dahakine artık" sözleriyle moral vermeye çalıştı.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim
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