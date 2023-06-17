YKS'ye geç kalan öğrenci okula atlayarak girmeye çalıştı

Çorum'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için Atatürk Anadolu Lisesi'ne gelen 53 yaşındaki Habibe Alkan, sınava geç kalınca okula alınmadı. Bahçe kapısından atlayarak okula girmeye çalışan Alkan, polisler tarafından okuldan uzaklaştırıldı.

ERKAN KARACA

Çorum'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmek için Atatürk Anadolu Lisesi'ne gelen 53 yaşındaki Habibe Alkan, sınava geç kalınca okula alınmadı. Bahçe kapısından atlayarak okula girmeye çalışan Alkan, polisler tarafından okuldan uzaklaştırıldı.

Çorum'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan öğrenciler içeriye alınmadı. Adaylar belirtilen saatte, sınava girecekleri okullara geldi. Saat 10.00'da ise okullara girişler kapatıldı.

İÇERİYE GİREMEYİNCE KAPIDAN ATLADI

Çorum'da Gazi Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi'nde gireceği sınava geç kalan 53 yaşındaki Habibe Alkan, okula giremeyince önce polislere yalvararak kapıyı açmalarını istedi. Polis ekipleri ve görevlilerden karşılık bulamayan Alkan, bahçe kapısının parmaklıklarından atlayarak okul bahçesine girdi. Alkan'ı okul bahçesinde durduran polisler, kapıların kapandığını ve sınavın başladığını, başka öğrencileri rahatsız etmemesi gerektiğini söyleyerek okul bahçesinden dışarı çıkardı.