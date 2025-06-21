YKS Sınavına 1 Dakika Geç Kalan Adaylar Gözyaşlarına Boğuldu

YKS Sınavına 1 Dakika Geç Kalan Adaylar Gözyaşlarına Boğuldu
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Adana'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 1 dakika geç kalan iki genç, başka bir lise ile isim benzerliğinden dolayı sınava alınmadı. Sınav günü yaşanan bu talihsizlik, adayların gözyaşlarına neden oldu.

ADANA'da 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 1 dakika geç kalıp sınava alınmayan adaylar, "Başka lise ile karıştırdık" diyerek gözyaşı döktü.

Seyhan ilçesinde Gürselpaşa Mahallesi'ndeki Gazi Anadolu Lisesi'nde TYT'ye girmek için çok sayıda aday, sabahın erken saatlerinde okul önünde ve bahçesinde hazır bulundu. Saat 10.15'te başlayacak sınav için 10.00'da kapılar kapatıldı. Son dakika taksiyle yetişen öğrencilerin yanı sıra bazı gençler sınava geç kaldı. Yaklaşık 1 dakika geç kalıp sınava giriş hakkını kaybeden 2 genç, "Başka lise ile karıştırdık, isim benzerliği vardı" diyerek gözyaşı döktü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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