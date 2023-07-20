Yks sayısal birincisi Mustafa Özcan : Son sene 200 bin soru çözdüm

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nda ( Yks ), Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ) sayısal alanda Türkiye 1'incisi olan Mustafa Özcan, "Son senede yaklaşık 200 bin soru çözdüm" dedi.

2023- Yks'de AYT sayısal 1'inciliğini Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nden Mustafa Özcan ile Konya Özel Profesyonel Eğitim Lisesi'nden Namık Emre Acar paylaştı. Aynı zamanda 496 puan ile Temel Yeterlilik Testi'nde Türkiye 2'ncisi, 500 tam sayısal puan ile 2023- Yks AYT 1'incisi olan Mustafa Özcan, YKS hazırlık sürecinin başından sonuna kadar çok yoğun bir süreç olduğunu belirterek, "Hiçbir zaman bırakmamak lazım. Sürekli eksikliklerini fark edip, onları hemen diğer kitaplardan yardım alarak kapatmak, bol deneme, bol soru çözmek, kitap okumak, dinlenmek bunları yapınca başarı geliyor bence" dedi.

Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Baki Gencer da 2019-YKS'de okullarından hem Türkiye 1'incisi hem de Türkiye 3'üncüsü çıktığını hatırlatarak, "Mustafa'nın okula gelip kaydolması bu yüzdendi. Mustafa ailesiyle taşradan geldi, okulumuza yakın bir bölgede ev tutarak öğrencimiz oldu. O dönemdeki birinciden gelip de burada 1'inci olması bizim açımızdan çok gurur verici, mutluluk verici. Mustafa o dönemki geliş amacına her yıl uygun davranarak, çalışarak, gayret ederek bu amacı gerçekleştirdi" dedi.